Где наши деньги: Португалию парализовали массовые забастовки государственных служащих

В мире
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Где наши деньги: Португалию парализовали массовые забастовки государственных служащих

Стачка привела к закрытию большинства объектов инфраструктуры.

Общенациональная забастовка работников государственного управления, объявленная Союзом Общего фронта, затронула различные сферы: здравоохранение, образование, общественный транспорт, коммунальные службы и другие.

Профсоюз работников местной администрации (STAL) в заметке, опубликованной на его сайте, сообщил, что забастовка привела к закрытию многих служб в "большинстве муниципалитетов и муниципальных компаний": стройки, мастерские, службы водоснабжения и канализации, школы, детские сады, общественный транспорт, бассейны, инспекции, библиотеки, эксплуатационные сектора, казначейства, клиентские и административные службы.

Эта же организация также сообщила о "твердом соблюдении" стачки в службах ночного вывоза мусора, что привело к перебоям в работе в Луреше, Мойте, Палмеле и Сейшале. В Вила-Франка-де-Сира забастовка охватила 95 % служащих, в Амадоре - 90 %, в Эворе - 80 %, в Баррейро - 71 %.

Лидер Фронта Себастьян Сантана отметил, что увеличение бюджета здравоохранения в 2026 году даже ниже уровня инфляции, и что из общей суммы в 17 миллиардов евро более половины направляется в частный сектор (на обследования, операции, лекарства и т. д., финансируемые государством).

"760 000 человек являются работниками государственной администрации, которые оказывают значительное влияние на португальское общество. Если правительство не принимает это во внимание, то это очень серьезная недальновидность", - сказал он.

Общий фронт требует повышения зарплаты на 15% (не менее 150 евро), учитывая небольшой профицит в 0,1% от валового внутреннего продукта (ВВП). На вопрос о том, найдется ли в государственном бюджете на 2026 год место для этого, профсоюзный лидер ответил утвердительно, но добавил: "Если только политические приоритеты будут изменены".

Также среди основных требований Общего фронта, которые привели к мобилизации, - карьерный рост, защита государственных служб, восстановление общественных связей и отмена SIADAP, "интегрированной системы управления и оценки эффективности в государственной администрации".

