К Ямайке приближается ураган «Мелисса»

В мире
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: К Ямайке приближается ураган «Мелисса»
ФОТО: пресс-фото

В связи с приближением урагана «Мелисса» к Ямайке власти предупреждают о возможных масштабных разрушениях и призывают жителей переселяться в более возвышенные районы и направляться в укрытия, сообщает LETA со ссылкой на AFP.

Ураган пятой категории, который может стать самым мощным из всех, когда-либо зафиксированных на Ямайке, медленно движется по Карибскому региону. На данный момент он уже унёс жизни трёх человек на Ямайке, трёх — на Гаити и одного — в Доминиканской Республике.

Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC) сообщил, что «Мелисса» находится ещё в 240 километрах от Кингстона, а максимальная скорость ветра достигает 280 километров в час (78 метров в секунду).

Сильные ливни и ураганные ветры могут привести к широкомасштабным разрушениям — аналогичным тем, что были вызваны ураганом «Мария» в 2017 году или ураганом «Катрина» в 2005 году в Пуэрто-Рико и Новом Орлеане (США).

Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс предупредил, что наибольшие разрушения угрожают западной части острова.

