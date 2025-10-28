В связи с приближением урагана «Мелисса» к Ямайке власти предупреждают о возможных масштабных разрушениях и призывают жителей переселяться в более возвышенные районы и направляться в укрытия, сообщает LETA со ссылкой на AFP.
Ураган пятой категории, который может стать самым мощным из всех, когда-либо зафиксированных на Ямайке, медленно движется по Карибскому региону. На данный момент он уже унёс жизни трёх человек на Ямайке, трёх — на Гаити и одного — в Доминиканской Республике.
Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC) сообщил, что «Мелисса» находится ещё в 240 километрах от Кингстона, а максимальная скорость ветра достигает 280 километров в час (78 метров в секунду).
Сильные ливни и ураганные ветры могут привести к широкомасштабным разрушениям — аналогичным тем, что были вызваны ураганом «Мария» в 2017 году или ураганом «Катрина» в 2005 году в Пуэрто-Рико и Новом Орлеане (США).
Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс предупредил, что наибольшие разрушения угрожают западной части острова.
As of the 4 AM update from the hurricane center, Category 5 Major Hurricane Melissa’s maximum sustained winds remain at 175 mph. She is still moving toward the north-northeast at now 5 mph and she is getting ready to make landfall in southwest Jamaica. pic.twitter.com/moS1FayFdV— Weather Jamaica (@weatherjamaica) October 28, 2025
Оставить комментарий