Литва может закрыть калининградский транзит ради нацбезопасности 1 473

В мире
Дата публикации: 28.10.2025
LETA
Изображение к статье: Литва может закрыть калининградский транзит ради нацбезопасности
ФОТО: dreamstime

Литва оставляет за собой право закрыть калининградский транзит, если это будет необходимо для обеспечения национальной безопасности страны, говорит министр иностранных дел Кястутис Будрис.

По его словам, такой шаг может быть предпринят в случае установления вмешательства России в контрабанду сигарет из Беларуси с помощью метеозондов и после информирования Европейского союза (ЕС).

«Мы оставляем за собой право закрыть транзит, если это необходимо для обеспечения нашей безопасности. Конечно, проинформировав институты Европейского союза и государства-члены», — сказал Будрис радио LRT во вторник.

«Однако сама ситуация всё равно должна соответствовать определённым критериям. Один из них — это должно быть направлено против России или связано с её действиями. Поэтому сегодня я бы сказал, что это (ограничение транзита — BNS) совершенно не следует исключать», — заявил министр.

Калининградский транзит осуществляется на основании действующего соглашения между ЕС и Россией и прописанных в нём обязательств, однако глава литовской дипломатии подчеркнул, что государство может принять все необходимые меры для обеспечения своей безопасности, если это необходимо.

Литва закрыла на неопределенный срок два последних пункта пропуска на границе с Беларусью из-за воздушных шаров, которые несколько раз нарушали работу Вильнюсского аэропорта и один раз – Каунасского аэропорта на прошлой неделе. Руководство Литвы считает полеты воздушных шаров гибридной атакой минского режима.

МИД сообщил в понедельник, что ограничения на границе не коснутся калининградского транзита. Президент страны Гитанас Науседа в минувшие выходные предложил рассмотреть возможность его ограничения.

Его советник Дейвидас Матулёнис сказал во вторник радиостанции Ziniu radijas, что закрытие калининградского транзита будет самой сложной и «наиболее юридически затруднительной» мерой и что она пока не рассматривается. Однако, по словам представителя президентского офиса, это не означает, что она не может быть использована в будущем.

По словам Будриса, Литва должна сейчас уделять приоритетное внимание Беларуси, прежде всего стремясь к более строгим санкциям против Минска, поскольку ущерб, причинённый воздушными шарами, связан «с действиями Беларуси».

#литва #россия #калининград
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • 28-го октября

    если литва могла бы это сделать сама то она уже сделала-бы это.

    8
    0

