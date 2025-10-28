Ураган «Мелисса» обрушился на побережье Ямайки во вторник. Его скорость составила 297 километров в час, ему присвоена категория 5. Об этом 28 октября сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC).

Ураган обрушился на юго-запад Ямайки, в районе Нью-Хоупа, и двигается на северо-северо-восток со скоростью 15 км/ч. Эпицентр урагана находится примерно в 40 километрах к юго-востоку от Негрила (Ямайка) и примерно в 235 километрах к юго-западу от Гуантанамо (Куба).

Ямайка никогда не подвергалась нашествию урагана 5-й категории, и одно из агентств ООН назвало «Мелиссу» «штормом столетия».

В центральных районах Ямайки в течение следующих двух дней может выпасть до 9 метров осадков.

«Мелисса» также является одним из самых мощных ураганов, обрушившихся на побережье Атлантического океана, наравне с двумя другими ураганами — «Дорианом» 2019 года и ураганом «День труда» 1935 года.

Ранее рекордным для Ямайки был разрушительный ураган «Гилберт» 1988 года 4-й категории.