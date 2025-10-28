Губернатор префектуры Акита в Японии Кента Судзуки во вторник обратился к правительству с просьбой направить армию для решения проблемы участившихся нападений медведей, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Согласно официальным оценкам, в этом году в Японии в результате нападений медведей погибло рекордное число людей — десять. В предыдущем фискальном году, завершившемся в марте 2024 года, от атак диких зверей погибли шесть человек.

В последнее время медведи всё чаще появляются в городах. Это связывают с сокращением численности населения и изменениями климата.

Губернатор Акиты сообщил министру обороны Японии, что «без помощи Сил самообороны мы не можем обеспечить безопасность наших граждан».

«Атаки стали чрезвычайно частыми, и ситуация действительно крайне тяжёлая», — отметил Судзуки.

По его словам, медведи появляются не только в горах, но и в населённых пунктах, что серьёзно нарушает повседневную жизнь людей. «Это ненормально», — добавил губернатор.

В ответ министр обороны Синдзиро Коидзуми заявил, что правительство «в полной мере использует свои возможности и полномочия» для восстановления безопасности.

Представитель Министерства окружающей среды, следящий за случаями нападений медведей, подтвердил во вторник агентству AFP, что число погибших достигло десяти. Последней жертвой стал человек, погибший на прошлой неделе в горной деревне в префектуре Акита.

Однако эти данные не включают последние происшествия, которые, предположительно, также связаны с нападениями животных.

Так, в понедельник недалеко от рисовых полей в префектуре Акита была найдена мёртвая женщина, а в соседней префектуре Иватэ — погибший мужчина и его собака. По сообщениям местных СМИ, на телах были следы нападения.

Медведи нападали на туристов, заходили в магазины, появлялись вблизи школ и парков, особенно в северных регионах страны.

Каждый год в Японии отстреливают тысячи медведей. Однако из-за старения населения число охотников сокращается, что осложняет борьбу с дикими животными.