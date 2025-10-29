Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

А то «ходют по Парижу» - в Думе требуют ограничить доступ «иноагентов» к пенсиям 0 277

В мире
Дата публикации: 29.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: А то «ходют по Парижу» - в Думе требуют ограничить доступ «иноагентов» к пенсиям

По мнению спикера Госдумы Володина, пенсионные выплаты людей, объявленных "иноагентами", должны зачисляться на спецсчета, доступ к которым будет предоставляться лишь по возвращению в Россию.

Объявленных "иностранными агентами" россиян следует лишить свободного доступа к выплачиваемым им пенсиям, считает спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. В среду, 29 октября, он предложил перечислять эти выплаты на спецсчета, а для их получения обязать "иноагентов" возвращаться в Россию и понести наказание, поскольку они, по его мнению, "изменили своей стране" и "наносят ущерб государству".

"У нас что получается: человек, предавший страну, разрушающий ее, ходит по Парижу, по другим городам европейским, а пенсию получает из России", - заявил он на пленарном заседании Госдумы.

Володин считает разрушительной деятельность "иноагентов"

По его мнению, деятельность противников российского государства является для него "разрушительной", поэтому власти "должны сделать все", чтобы избежать "разрушения государственности изнутри".

В декабре 2024 года Дума приняла закон о зачислении доходов "иностранных агентов" на специальные рублевые счета. Воспользоваться данными средствами будет возможно только после отмены статуса "иностранного агента". В марте 2025 года закон вступил в силу. После этого стало известно, что аккаунты "иноагентов" заблокировал сервис донатов Boosty.

В сентябре 2025 года Госдума упростила возбуждение уголовных дел против "иноагентов", разрешив возбуждать уголовное дело против людей, внесенный в соответствующий реестр, уже после первого штрафа "за несоблюдение порядка деятельности".

Читайте нас также:
#россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Живущего в Латвии издателя «Медузы» объявили в розыск
Изображение к статье: Сбить дрон: как могут помочь НАТО балтийские стартапы
Изображение к статье: Советник президента Литвы не в курсе, что США выводит из страны военных
Изображение к статье: Правительство Литвы на месяц закрыло границу с Беларусью, есть исключения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: 3I/ATLAS, чьё сближение с Землёй ожидается 19 декабря -комета или инопланетный корабль?
Техно
1
Изображение к статье: В Индии запустят производство пассажирских самолетов – российских
Техно
Изображение к статье: ЕС заключил с Украиной новое соглашение по сельскому хозяйству
В мире
Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео