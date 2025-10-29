По мнению спикера Госдумы Володина, пенсионные выплаты людей, объявленных "иноагентами", должны зачисляться на спецсчета, доступ к которым будет предоставляться лишь по возвращению в Россию.

Объявленных "иностранными агентами" россиян следует лишить свободного доступа к выплачиваемым им пенсиям, считает спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. В среду, 29 октября, он предложил перечислять эти выплаты на спецсчета, а для их получения обязать "иноагентов" возвращаться в Россию и понести наказание, поскольку они, по его мнению, "изменили своей стране" и "наносят ущерб государству".

"У нас что получается: человек, предавший страну, разрушающий ее, ходит по Парижу, по другим городам европейским, а пенсию получает из России", - заявил он на пленарном заседании Госдумы.

Володин считает разрушительной деятельность "иноагентов"

По его мнению, деятельность противников российского государства является для него "разрушительной", поэтому власти "должны сделать все", чтобы избежать "разрушения государственности изнутри".

В декабре 2024 года Дума приняла закон о зачислении доходов "иностранных агентов" на специальные рублевые счета. Воспользоваться данными средствами будет возможно только после отмены статуса "иностранного агента". В марте 2025 года закон вступил в силу. После этого стало известно, что аккаунты "иноагентов" заблокировал сервис донатов Boosty.

В сентябре 2025 года Госдума упростила возбуждение уголовных дел против "иноагентов", разрешив возбуждать уголовное дело против людей, внесенный в соответствующий реестр, уже после первого штрафа "за несоблюдение порядка деятельности".