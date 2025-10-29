Baltijas balss logotype
К 2050 году в Италии могут уйти под воду 20% пляжей - прогнозы учёных 0 104

В мире
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: К 2050 году в Италии могут уйти под воду 20% пляжей - прогнозы учёных

Повышение уровня моря и ускоряющаяся эрозия береговой линии могут привести к исчезновению почти 20% пляжей Италии уже к 2050 году, сообщает агентство ANSA с ссылкой на доклад Итальянского географического общества. К концу столетия этот показатель может достигнуть 40%, что серьёзно изменит облик страны.

Наибольшему риску подвергаются северная часть Адриатического моря, а также отдельные участки побережья Тосканы, Кампании и острова Сардиния. По оценкам экспертов, в зонах потенциального затопления проживает около 800 тысяч человек - их может потребоваться переселить в более безопасные районы.

Повышение уровня моря угрожает не только жилым кварталам, но и инфраструктуре и сельскохозяйственным угодьям, расположенным у побережья. Особенно уязвимым окажется туристический сектор, на который приходится значительная часть доходов прибрежных регионов.

Специалисты призывают пересмотреть подход к системам береговой защиты. По их словам, существующие барьеры и насыпи нередко лишь усугубляют эрозию и становятся всё более затратными и неэффективными. Эксперты настаивают на разработке долгосрочной стратегии адаптации к климатическим изменениям, которая позволит минимизировать ущерб и сохранить прибрежные экосистемы.

#италия #экология #пляж
