НАТО может выделить Украине еще 15 млрд долларов на оружие 1 333

В мире
Дата публикации: 29.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: x.com/ZelenskyyUa

x.com/ZelenskyyUa

ФОТО: пресс-фото

НАТО может направить Украине американское оружие на 15 млрд долларов в рамках новой программы PURL, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. Эти поставки оплатят союзники Вашингтона по альянсу, пишет DW.

Страны НАТО могут выделить на закупку оружия Украине по программе PURL около 2 млрд долларов в этом году и 12-15 млрд - в 2026 году. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Bloomberg Television во вторник, 28 октября.

"У нас около 2 млрд долларов или больше, которые будут в ближайшие несколько месяцев. Мы надеемся, что они будут очень скоро", - сказал Уитакер о программе PURL.

"А затем, как только мы войдем в 2026 год, ключевым будет постоянство, чтобы были 12-15 млрд, которые нужны для закупок критически важного оружия для защиты Украины", - добавил постпред США при НАТО.

Программа PURL действует с июля 2025 года

Перечень приоритетных потребностей Украины (Prioritised Ukraine Requirements List, PURL) действует с июля 2025 года по договоренности НАТО с президентом Дональдом Трампом. По этой программе члены альянса и его партнеры закупают и оплачивают оружие для Украины у США, ориентируясь на список, составленный Киевом.

17 сентября Владимир Зеленский заявил, что в рамках программы PURL Украина уже получила более 2 млрд долларов, а по итогам года надеется на 3-3,5 млрд. На эти деньги закупили, в частности, ракеты для систем ПВО Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.

DW

#нато #война рф и украины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    29-го октября

    не Украине на оружие , а клоуну на дозу !!! как элегантео вуалируют снятие ломки у наркоши !!!

    9
    4

