Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Правительство Литвы на месяц закрыло границу с Беларусью, есть исключения 3 632

В мире
Дата публикации: 29.10.2025
LETA
Изображение к статье: Правительство Литвы на месяц закрыло границу с Беларусью, есть исключения
ФОТО: LETA

В среду литовское правительство приняло решение закрыть границу с Беларусью на месяц, но сделать исключения для некоторых путешественников.

"Мы вносим проекты, направленные на урегулирование напряжённой ситуации на границе и в аэропортах. Мы считаем, что эти изменения должны стать реальным сигналом для нашего не очень дружелюбного соседа, который не прилагает никаких усилий для решения проблемы", - сказал на заседании министр внутренних дел Владислав Кондратович.

По решению кабинета министров пограничный переход "Шальчининкай-Бенякони" полностью закрывается.

Движение через пограничный переход "Мядининкай-Каменный Лог" ограничивается.

Запрет на движение через этот переход не распространяется на дипломатов, дипломатическую почту, лиц, следующих по документам упрощённого транзита, граждан Литвы, возвращающихся в Литву, и членов их семей.

Он также не распространяется на граждан государства Европейского союза, Европейской экономической зоны, стран НАТО и членов их семей, въезжающих в страну, иностранцев, возвращающихся в страну на основании действующих в Литве видов на жительство, а также на иностранных граждан с гуманитарными визами.

Правительство поручило Службе охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) организовать и обеспечить реализацию этого запрета, включая въезд и выезд лиц из Литвы по гуманитарным причинам.

"Сегодня Литва сталкивается с гибридной атакой, вещи нужно называть своими именами", - заявила премьер Инга Ругинене.

Она отметила, что понимает, что это решение создаст неудобства для некоторых жителей.

"Но мы очень ответственно относимся к безопасности, считаем, что сегодня приоритет - безопасность всех граждан. (...) Прошу всех сосредоточиться, этот шаг сегодня необходим, - отметила глава правительства.

Решение будет действовать до 30 ноября, после чего Кабмин решит, продлить ли срок действия запрета.

На прошлой неделе аэропорты Литвы четыре раза закрывались из-за метеозондов, использующихся для перевозки контрабандных сигарет. Это затронуло в общей сложности более 140 рейсов и более 20 тыс. пассажиров.

Армии дано разрешение сбивать такие объекты. В свою очередь, президент Гитанас Науседа предложил ограничить перевозку белорусских товаров по схеме калининградского транзита и призвал ЕС коллективно реагировать на исходящую от аэрозондов угрозу.

Два единственных действовавших ранее пограничных пункта пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай" были закрыты с вечера воскресенья по решению СОГГЛ.

Читайте нас также:
#литва
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    29-го октября

    А "Кибартай" закрыть слабо?!

    0
    1
  • З
    Злой
    29-го октября

    Когда-то я любил отдыхать в спа литвы, посещать Тракай и просто купить литовский товар, теперь скорее небо упадёт на землю чем я вложу в экономику литвы хоть 1 цент.

    7
    2
  • З
    Злой
    29-го октября

    Мелко плаваете, , закрывайте навсегда и рвите дипотношения пожизненно, а ещё и войну Белоруссии объявите и скажите что вы им надерёте задницу!

    10
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Украинские беженцы довольны жизнью в ФРГ меньше, чем выходцы из других восточноевропейских стран
Изображение к статье: Живущего в Латвии издателя «Медузы» объявили в розыск
Изображение к статье: Сбить дрон: как могут помочь НАТО балтийские стартапы
Изображение к статье: Советник президента Литвы не в курсе, что США выводит из страны военных

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: 3I/ATLAS, чьё сближение с Землёй ожидается 19 декабря -комета или инопланетный корабль?
Техно
1
Изображение к статье: В Индии запустят производство пассажирских самолетов – российских
Техно
Изображение к статье: ЕС заключил с Украиной новое соглашение по сельскому хозяйству
В мире
Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео