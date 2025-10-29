Baltijas balss logotype
Советник президента Литвы не в курсе, что США выводит из страны военных 0 570

В мире
Дата публикации: 29.10.2025
BNS
Главный советник президента Литвы Дейвидас Матулёнис говорит, что у него нет тревожной информации о присутствии американских войск в Литве.

Так он отреагировал на заявления Румынии о решении США сократить численность своих войск на восточном фланге НАТО.

«У нас нет информации о том, что американцы сокращают свои силы в Литве. Мы очень активно работаем над тем, чтобы эти силы оставались и в будущем. Министерство обороны в последнее время предприняло ряд шагов, и я хочу заверить вас, что у нас пока нет никаких вызывающих обеспокоенность данных», — заявил советник новостному порталу 15min в среду.

Американские войска дислоцируются в Литве на ротационной основе — они сменяются каждые девять месяцев. Новая ротация началась в октябре этого года. В настоящее время Министерство обороны ведёт переговоры с американцами о дальнейшем продлении ротации.

«Было сделано многое, чтобы убедить американцев в необходимости преемственности, но сегодня мы не можем точно сказать, что произойдёт через год. Но та информация, которая поступает в отношении Румынии, для нас не актуальна», — сказал главный советник президента.

«Американцы здесь, и у нас пока нет никаких плохих новостей», — добавил он.

По информации агентства BNS, Министерство обороны Румынии в среду сообщило, что Соединённые Штаты проинформировали его и его союзников о намерении Вашингтона сократить численность своих войск, размещённых на восточном фланге НАТО.

Министр обороны Румынии Ионут Мостяну сказал журналистам, что решение США не следует трактовать как вывод войск.

Он сказал, что это будет означать «прекращение ротации бригады, подразделения которой находятся в нескольких странах НАТО, включая Болгарию, Румынию, Словакию и Венгрию».

Министерство обороны заявило, что это решение не стало неожиданным, учитывая меняющиеся приоритеты Вашингтона, однако около 1 тыс. американских военнослужащих по-прежнему будут находиться в Румынии.

#нато #сша #литва
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
