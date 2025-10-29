Baltijas balss logotype
В Германии становятся популярны бункеры по цене от 50 до 150 тысяч евро 0 205

В мире
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Выглядит невесело, но безопасность гарантируется.

Выглядит невесело, но безопасность гарантируется.

Внутри предусмотрены четыре раскладные кровати, туалет, душ, мини-кухня и экран, имитирующий вид из окна.

В Германии на фоне растущих опасений перед возможными провокациями со стороны России появился первый в стране «домашний бункер», сообщает BILD. Компактное защищенное убежище, рассчитанное на автономное проживание в течение недели, вскоре можно будет купить прямо в отделах садовых товаров.

Прототип площадью 16 квадратных метров изготовлен из стального бетона (тип бетона, содержащий стальные волокна) с толщиной стен 20 сантиметров. Внутри предусмотрены четыре раскладные кровати, туалет, душ, мини-кухня и экран, имитирующий вид из окна. Освещение можно регулировать по цвету и яркости. Как рассказал изданию разработчик проекта, глава компании BSSD Defence Марио Пейде, конструкция выдерживает удары дронов, мин и даже ракет калибра 107 миллиметров. При установке на глубину нескольких метров бункер способен защитить и от последствий ядерного взрыва, если эпицентр находится не ближе 20 километров.

Стоимость убежища составляет от 50 тысяч евро за базовую версию до 150 тысяч — за полностью оснащенную модель. Производство занимает около 70 рабочих дней. По словам Пейде, помимо защиты, проект призван изменить восприятие подобных сооружений: «Мы хотим показать, что бункер — это не мрачный бетонный короб, а современное средство защиты и спокойствия».

Рост интереса к подобным решениям происходит на фоне заявлений европейских спецслужб о возможных агрессивных действиях России. Летом глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) предупреждал, что Москва может готовить провокации в странах Балтии, аналогичные аннексии Крыма в 2014 году. Он допускал, что речь пойдет не о масштабном вторжении, а об операциях с участием так называемых «зеленых человечков» — вооруженных без опознавательных знаков.

В феврале 2025 года датская разведка заявила, что Россия способна развязать широкомасштабную войну в Европе в течение пяти лет, но в случае завершения боевых действий в Украине Кремль сможет подготовиться к этому еще быстрее.

Одновременно Владимир Путин усиливает военное присутствие у границ стран Балтии и Финляндии — строит новые объекты, модернизирует железнодорожные линии, расширяет мобилизационные программы и наращивает производство вооружений. Воссозданный в 2024 году Ленинградский военный округ рассматривается Западом как ключевая база для противостояния с НАТО, рассказали The Wall Street Journal источники в западных разведках.

#гражданская оборона
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
