А где драгоценности? Во Франции задержали еще пятерых подозреваемых в ограблении Лувра 0 372

В мире
Дата публикации: 30.10.2025
mixnews.lv
Изображение к статье: А где драгоценности? Во Франции задержали еще пятерых подозреваемых в ограблении Лувра

Во Франции задержали еще пятерых подозреваемых в ограблении Лувра, рассказала прокурор Парижа Лора Беккюо. Предполагаемых преступников поместили под стражу в среду вечером. Среди задержанных, как подчеркнуло следствие, один из четырех грабителей, участвовавших в краже, сообщает французский портал RFI.

Обнаружить драгоценности, общую стоимость которых оценивают в 88 миллионов долларов, по-прежнему не удалось.

Прокурор Парижа пока не объяснила, какую именно роль играли в ограблении все подозреваемые. Полиция задержала их накануне вечером в 16-м округе Парижа и ближайших пригородах столицы. Одного из тех, кто оказался под стражей, называют возможным «коммандо» операции.

Всего по делу об ограблении Лувра задержали семь человек - двое из них частично признали свою вину.

«Я бы сказала, что, как и любое расследование, это похоже на нить Ариады, – сказала Лора Беккюо утром в четверг, - Я хочу очень четко сказать тем, у кого сейчас находятся драгоценности, что, сотрудничество со следствием, конечно, будет учтено при вынесении приговора».

Как уже сообщалось, Лувр подвергся нападению грабителей утром 19 октября. Четверо мужчин в масках проникли в музей и похитили девять ценных экспонатов из императорской коллекции - среди них украшения, принадлежавшие Наполеону и его жене Жозефине. Двое преступников поднялись в Галерею Аполлона с помощью автовышки, еще двое ждали их снаружи и помогли скрыться на скутерах.

После ограбления директор музея Лоранс Де Кар подала в отставку, но президент Франции Эммануэль Макрон отставку не принял. Ущерб оценивается примерно в 88 млн евро. Часть ювелирной коллекции Лувра была перевезена под конвоем в хранилища Банка Франции в целях усиления безопасности.

Позже во Франции задержали двух человек, которых подозревают в дерзком ограблении Лувра. Одного из них поймали вечером 25 октября в парижском аэропорту Шарль-де-Голль, когда он собирался улететь в Алжир. Второго обнаружили в районе Сен-Дени.

#ограбление #лувр
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
