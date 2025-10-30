Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в среду выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что в суданском городе Эль-Фашир боевики, захватившие город, убили более 460 человек в родильном доме, пишет LETA со ссылкой на DPA.

"Все пациенты, медицинский персонал и учреждения здравоохранения должны быть защищены в соответствии с международным гуманитарным правом", – написал Тедрос в среду в социальной сети X.

В выходные дни город в регионе Дарфур захватили боевики Сил оперативной поддержки (RSF).

По данным Суданской сети врачей, при попытке бегства были убиты как минимум 1500 безоружных мирных жителей.

Существуют видеозаписи, на которых видны десятки застреленных безоружных мужчин.

Врачи обвиняют RSF в геноциде жителей страны, не являющихся арабами.

С апреля 2023 года в этом восточноафриканском государстве продолжается кровопролитная борьба за власть между фактическим правителем Абдельфаттахом аль-Бурханом и его бывшим заместителем Мохаммедом Хамданом Дагло, который возглавляет RSF.

В Эль-Фашире, который RSF держали в осаде более 500 дней, проживает около 300 000 мирных жителей.

Эксперты критикуют западные правительства за то, что они не вводят санкции против стран, поддерживающих повстанцев, в том числе против Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).

ОАЭ отрицают какую-либо причастность к конфликту.

Однако, по данным газеты The Wall Street Journal, ссылающейся на источники в американской разведке, ОАЭ поставляют оружие RSF.