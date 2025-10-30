Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

После решения Литвы Польша решила отложить открытие границы с Беларусью 0 315

В мире
Дата публикации: 30.10.2025
LETA
Изображение к статье: После решения Литвы Польша решила отложить открытие границы с Беларусью
ФОТО: dreamstime

После решения Литвы закрыть границу с Беларусью Польша решила отложить планы по открытию пограничных переходов с этой страной, заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

"Вчера я разговаривала с премьером Польши по телефону. Это был очень подробный, всесторонний разговор, и мы решили, что польский премьер отложит открытие границ. Это означает, что мы координируем действия сообща, и на сегодняшний день границы будут закрыты как в Польше, так и в Литве", - заявила глава правительства на пресс-конференции в Риге, куда он в четверг прибыла с визитом.

"Мы получили первую реакцию из Беларуси, и я очень надеюсь, что эта реакция будет означать понимание того, что мы не потерпим никаких гибридных атак и сделаем все возможное для управления угрозами и обеспечения безопасности наших жителей", - сказала Ругинене.

Как сообщалось, в среду правительство Литвы закрыло границу с Беларусью на месяц, а премьер-министр Польши Дональд Туск объявил во вторник о планах вновь открыть два пограничных перехода с соседней страной.

Варшава намеревалась вновь открыть пункт пропуска "Кузница", закрытый с 9 ноября 2021 года, и пункт пропуска "Бобровники", закрытый с 10 февраля 2023 года.

Литва закрыла границу в ответ на запуск из Беларуси контрабандистских воздушных шаров, создающих помехи гражданской авиации.

"Наши ведомства действительно работали не покладая рук, и, похоже, мы уже взяли ситуацию под контроль", - заявила Ругинене.

На прошлой неделе аэропорты Литвы закрывались четыре раза из-за метеозондов, использующихся для перевозки контрабандных сигарет, что затронуло более 140 рейсов и более 20 тыс. пассажиров.

"Хочу сказать, что этот инструмент (закрытие границы - BNS) работает. И он действительно болезнен для нашей недружественной страны. Понимая это, мы пошли на эти меры. Это произошло не потому, что нам это просто нравится или не нравится, а потому, что мы предпринимаем те действия, которые сработают и остановят пережитую нами в последние дни атаку", - отметила Ругинене.

По ее словам, в настоящее время также готовится предложение о расширенном пакете европейских санкций против Беларуси.

При закрытии границы с Беларусью Литва также предусмотрела определенные исключения. Дипломатам будет разрешено пересекать границу через пункт пропуска "Мядининкай-Каменный Лог". Запрет не будет распространяться на дипломатическую почту, лиц, следующих по упрощенному транзитному документу, граждан Литвы, возвращающихся в Литву, и членов их семей.

Он также не распространяется на граждан государств Европейского союза, Европейской экономической зоны, стран НАТО и членов их семей, въезжающих в страну, иностранцев, возвращающихся в страну на основании действующих в Литве видов на жительство, а также на иностранных граждан с гуманитарными визами.

Правительство поручило Службе охраны государственной границы Литвы организовать и обеспечить реализацию этого запрета, включая въезд и выезд лиц из Литвы по гуманитарным причинам.

Решение будет действовать до 30 ноября, после чего правительство Литвы решит, продлить ли срок действия запрета.

Читайте нас также:
#литва #польша #беларусь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Страну ЕС хотят наказать за то, что она утвердила только два пола – мужской и женский
Изображение к статье: На Ямайке подсчитали количество погибших в результате урагана «Мелисса»
Изображение к статье: Из-за метеозондов вильнюсский аэропорт вновь приостановил работу
Изображение к статье: Король Чарльз III лишит принца Эндрю оставшихся титулов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какой будет погода в выходные дни в Латвии? Синоптики дали прогноз
Наша Латвия
Изображение к статье: 7 фраз, которые умеют завоевывать сердце мужчины
Люблю!
Изображение к статье: 8 приемов, которые мгновенно сделают интерьер спальни дороже
Люблю!
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Техно
Изображение к статье: Какой будет погода в выходные дни в Латвии? Синоптики дали прогноз
Наша Латвия
Изображение к статье: 7 фраз, которые умеют завоевывать сердце мужчины
Люблю!
Изображение к статье: 8 приемов, которые мгновенно сделают интерьер спальни дороже
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео