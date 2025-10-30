После решения Литвы закрыть границу с Беларусью Польша решила отложить планы по открытию пограничных переходов с этой страной, заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

"Вчера я разговаривала с премьером Польши по телефону. Это был очень подробный, всесторонний разговор, и мы решили, что польский премьер отложит открытие границ. Это означает, что мы координируем действия сообща, и на сегодняшний день границы будут закрыты как в Польше, так и в Литве", - заявила глава правительства на пресс-конференции в Риге, куда он в четверг прибыла с визитом.

"Мы получили первую реакцию из Беларуси, и я очень надеюсь, что эта реакция будет означать понимание того, что мы не потерпим никаких гибридных атак и сделаем все возможное для управления угрозами и обеспечения безопасности наших жителей", - сказала Ругинене.

Как сообщалось, в среду правительство Литвы закрыло границу с Беларусью на месяц, а премьер-министр Польши Дональд Туск объявил во вторник о планах вновь открыть два пограничных перехода с соседней страной.

Варшава намеревалась вновь открыть пункт пропуска "Кузница", закрытый с 9 ноября 2021 года, и пункт пропуска "Бобровники", закрытый с 10 февраля 2023 года.

Литва закрыла границу в ответ на запуск из Беларуси контрабандистских воздушных шаров, создающих помехи гражданской авиации.

"Наши ведомства действительно работали не покладая рук, и, похоже, мы уже взяли ситуацию под контроль", - заявила Ругинене.

На прошлой неделе аэропорты Литвы закрывались четыре раза из-за метеозондов, использующихся для перевозки контрабандных сигарет, что затронуло более 140 рейсов и более 20 тыс. пассажиров.

"Хочу сказать, что этот инструмент (закрытие границы - BNS) работает. И он действительно болезнен для нашей недружественной страны. Понимая это, мы пошли на эти меры. Это произошло не потому, что нам это просто нравится или не нравится, а потому, что мы предпринимаем те действия, которые сработают и остановят пережитую нами в последние дни атаку", - отметила Ругинене.

По ее словам, в настоящее время также готовится предложение о расширенном пакете европейских санкций против Беларуси.

При закрытии границы с Беларусью Литва также предусмотрела определенные исключения. Дипломатам будет разрешено пересекать границу через пункт пропуска "Мядининкай-Каменный Лог". Запрет не будет распространяться на дипломатическую почту, лиц, следующих по упрощенному транзитному документу, граждан Литвы, возвращающихся в Литву, и членов их семей.

Он также не распространяется на граждан государств Европейского союза, Европейской экономической зоны, стран НАТО и членов их семей, въезжающих в страну, иностранцев, возвращающихся в страну на основании действующих в Литве видов на жительство, а также на иностранных граждан с гуманитарными визами.

Правительство поручило Службе охраны государственной границы Литвы организовать и обеспечить реализацию этого запрета, включая въезд и выезд лиц из Литвы по гуманитарным причинам.

Решение будет действовать до 30 ноября, после чего правительство Литвы решит, продлить ли срок действия запрета.