Англичане готовятся оборонять Фолклендские острова от агрессивного президента Аргентины 1 188

В мире
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: На островах близ Антарктиды.

На островах близ Антарктиды.

В 1982 году территориальный спор привел к горячей схватке.

В рамках нового цикла учений, направленных на укрепление ее возможностей в Южной Атлантике, британская армия провела оценку зенитной системы Sky Sabre, развернутой на Фолклендских островах. Маневры, получившие название учений KOP SHIELD, были разработаны 7-й группой противовоздушной обороны (7 Air Defence Group) при технической поддержке шведская компания Saab и ее дочерняя компания BlueBear Systems, в оперативной обстановке, которая стремилась воспроизвести сценарии реальной угрозы.

В течение двух интенсивных дней британские операторы провели серию испытаний и симуляций с помощью Sky Sabre, системы, которая включает радар Giraffe AMB от Saab, центр управления MIC4AD от Rafael и пусковая установка для ракет CAMM (Common Anti-Air Modular Missile), разработанная MBDA. В ходе пяти имитационных миссий учебные беспилотники BlueBear действовали в качестве воздушных целей, позволяя проверить способность подразделений, развернутых на спорном архипелаге.

Об этом во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявлял президент Аргентины Хавьер Милей.

Аргентинский президент сказал, что хочет поднять несколько "чувствительных и крайне важных вопросов".

"Я хочу вновь подтвердить нашу законную претензию на суверенитет над Мальвинскими (Фолклендскими - ред.) островами и прилегающими морскими районами, которые продолжают быть незаконно оккупированными", - заявил Милей.

Аргентина считает Фолклендские острова "оккупированными" Британией и хочет переговоров для их "возвращения".

Аргентина претендует на Фолклендские острова (Мальвинские острова) на основании исторических и географических аргументов.

Страна считает, что архипелаг, расположенный всего в 500 километрах от ее побережья, должен быть частью ее суверенной территории, так как был захвачен Великобританией в начале XIX века. Аргентинское правительство утверждает, что население островов было переселено британцами и что колонизация была незаконной, нарушая права Аргентины на территорию, которая исторически входила в состав испанских колоний Южной Америки.

Кроме того, архипелаг имеет стратегическое значение для контроля над морскими путями и рыбными ресурсами Южной Атлантики.

Напомним, правительство Аргентины выразило готовность возобновить переговоры с Британией по Фолклендским островам еще в январе 2024 года. Но к результату это так и не привело.

#аргентина
(1)
  • VS
    Vad Sorry
    31-го октября

    Да Англия скоро вымрет ни производства ни хрена, маразматик ещё думают миром управлять, вместо того чтобы думать как деньги делать

    3
    0

