В четверг вечером в аэропорту Вильнюса вновь была временно приостановлена посадка и взлёт самолётов из-за приближавшихся в направлении аэропорта метеозондов, которые, как правило, используются белорусскими контрабандистами сигарет, пишет LETA со ссылкой на LRT.

После приостановки авиасообщения в аэропорту Вильнюса в четверг вечером в 20:10 оно было возобновлено в 22:43.

Эти временные ограничения повлияли как на входящие, так и на исходящие рейсы, и некоторые из них были отменены.

«Были затронуты 20 рейсов и более 2000 пассажиров. В целом в аэропорту Вильнюса было отменено четыре рейса, четыре перенаправлены, а 12 рейсов задержались. Из-за закрытия воздушного пространства пассажиры, авиакомпании и аэропорт потеряли сотни тысяч евро», – сообщили в аэропорту.

Также отмечается, что в течение дня возможны отдельные задержки рейсов из-за сбоев в графике экипажей и ротации самолётов.

В связи с тем, что на прошлой неделе в Литве был зафиксирован рост числа контрабандных воздушных шаров, запущенных с территории Белоруссии, и была нарушена работа аэропорта Вильнюса, правительство Литвы в среду приняло решение закрыть границу с Белоруссией до 30 ноября, установив исключения для отдельных категорий путешественников.

Согласно решению правительства, на месяц будут закрыты два последних действующих контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией — в Мядининкае и Шальчининкае. Оба КПП закрыты с воскресенья вечером, когда в Литву из Белоруссии вновь залетело большое количество контрабандных шаров.

На КПП в Шальчининкае пересечение границы будет полностью прекращено, а в Мядининкае работа будет ограничена, предусмотрены исключения для определённых категорий лиц, которым будет разрешено пересекать границу в этом месте.