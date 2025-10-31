Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Из-за метеозондов вильнюсский аэропорт вновь приостановил работу 1 280

В мире
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Из-за метеозондов вильнюсский аэропорт вновь приостановил работу
ФОТО: dreamstime

В четверг вечером в аэропорту Вильнюса вновь была временно приостановлена посадка и взлёт самолётов из-за приближавшихся в направлении аэропорта метеозондов, которые, как правило, используются белорусскими контрабандистами сигарет, пишет LETA со ссылкой на LRT.

После приостановки авиасообщения в аэропорту Вильнюса в четверг вечером в 20:10 оно было возобновлено в 22:43.

Эти временные ограничения повлияли как на входящие, так и на исходящие рейсы, и некоторые из них были отменены.

«Были затронуты 20 рейсов и более 2000 пассажиров. В целом в аэропорту Вильнюса было отменено четыре рейса, четыре перенаправлены, а 12 рейсов задержались. Из-за закрытия воздушного пространства пассажиры, авиакомпании и аэропорт потеряли сотни тысяч евро», – сообщили в аэропорту.

Также отмечается, что в течение дня возможны отдельные задержки рейсов из-за сбоев в графике экипажей и ротации самолётов.

В связи с тем, что на прошлой неделе в Литве был зафиксирован рост числа контрабандных воздушных шаров, запущенных с территории Белоруссии, и была нарушена работа аэропорта Вильнюса, правительство Литвы в среду приняло решение закрыть границу с Белоруссией до 30 ноября, установив исключения для отдельных категорий путешественников.

Согласно решению правительства, на месяц будут закрыты два последних действующих контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией — в Мядининкае и Шальчининкае. Оба КПП закрыты с воскресенья вечером, когда в Литву из Белоруссии вновь залетело большое количество контрабандных шаров.

На КПП в Шальчининкае пересечение границы будет полностью прекращено, а в Мядининкае работа будет ограничена, предусмотрены исключения для определённых категорий лиц, которым будет разрешено пересекать границу в этом месте.

Читайте нас также:
#литва
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    31-го октября

    Как же так, границ же закрыта! Что пошло не по плану?

    3
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Россия выразила решительный протест закупающей российский газ Японии
Изображение к статье: Спасайте! Стало известно об обращении Венесуэлы за помощью к России из-за США
Изображение к статье: На островах близ Антарктиды. Иконка видео
Изображение к статье: Внезапно: США исполнили просьбу Зеленского и поставят Украине мощное оружие

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Самым простым кухонным работам научат на уровне Европы. Фото Facebook. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Вдовье» пособие в Латвии: супруг ушел, а его пенсия осталась – как ее получить? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Кажется, этот баварец заехал не туда. Иконка видео
Бизнес
2
Изображение к статье: Ну и ну! Названа стоимость ремонта iPhone 17
Техно
Изображение к статье: Жертвы ядерных ударов США выступили против Трампа
В мире
Изображение к статье: Таможня Латвии пугает проблемами, которые возникнут после массовых увольнений сотрудников
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: Самым простым кухонным работам научат на уровне Европы. Фото Facebook. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Вдовье» пособие в Латвии: супруг ушел, а его пенсия осталась – как ее получить? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Кажется, этот баварец заехал не туда. Иконка видео
Бизнес
2

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео