Лукашенко сделал заявление о возможном участии Беларуси в войне 2 945

В мире
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Лукашенко сделал заявление о возможном участии Беларуси в войне
ФОТО: Global Look Press

Лукашенко: Беларусь не будет ввязываться в войну, если ее не будут трогать.

Белоруссия не будет ввязываться в войну, если ее «не будут трогать». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, которого цитируют западные СМИ.

«То, что мы не хотим воевать, что мы не будем ввязываться в эту войну, если нас не трогают, это я вам обещаю. Это как раз главная задача президента и власти», — объяснил политик.

По его словам, в настоящее время в мире насчитывается более 50 конфликтов и Минск не желает участвовать еще в одном. Белорусский лидер подчеркнул, что Беларуси необходимо выдержать данный период. Вместе с тем он отметил, что в стране развито производство, на что сейчас есть спрос.

#война
Оставить комментарий

(2)
  • 31-го октября

    нужно думать о мире чтоб народ жил и развивался спокойно и развивать производство чтоб люди жили а не выживали

    5
    2
  • Е
    Ехидный
    31-го октября

    зря он это сказал !!! теперь пшеки и салоеды ему покоя не дадут - будут провоцировать постоянно !!!

    4
    9

