Президент Белоруссии резко ответил на требования Вашингтона извиниться перед Литвой после инцидента с заходом метеозондов в воздушное пространство Литвы.

«(...) американцы месседж нам прислали, что белорусы виноваты, что это случилось, и власти и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой, притом публично за это», — отметил он.

Белорусский лидер уточнил, что «послал на» американское руководство за выдвигаемые Минску требования. Он напомнил, что готов извиниться, но только в том случае, если вина Белоруссии будет доказана.