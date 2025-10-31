Baltijas balss logotype
На Ямайке подсчитали количество погибших в результате урагана «Мелисса» 0 440

В мире
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: На Ямайке подсчитали количество погибших в результате урагана «Мелисса»
ФОТО: Youtube

Ураган «Мелисса» унес как минимум 19 жизней на Ямайке, сообщила в четверг министр информации Дана Моррис-Диксон, опубликовав первые официальные данные о погибших, пишет LETA со ссылкой на DPA.

В результате урагана «Мелисса» погибли также 30 человек на Гаити и один — в Доминиканской Республике. Общее число жертв в странах Карибского бассейна достигло 50, но ожидается, что оно ещё возрастёт.

Во вторник ураган пятой категории обрушился на Ямайку, вызвав сильные наводнения на юго-западе острова. Были сорваны крыши зданий, повалены деревья и повреждены линии электропередачи. Правительство Ямайки объявило остров зоной бедствия.

Хотя ураган уже покинул сушу и вновь находится над открытыми водами, опасность ещё не миновала. «Мелисса» снова усилилась до урагана второй категории и движется в направлении Бермудских островов.

Национальный центр ураганов США (NHC) в Майами сообщил, что скорость ветра в эпицентре урагана достигает 165 километров в час (46 метров в секунду).

#погода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео