Главная угроза - Россия, которая наряду с агрессивной войной в Украине предпринимает различные гибридные атаки на европейские страны. Ситуацию обостряет позиция президента США Дональда Трампа, который считает, что Европа больше не может рассчитывать в вопросе своей безопасности только на США, а должна вкладывать гораздо больше средств в собственную безопасность. Трамп категорически выступает за то, что уже сейчас все страны-участницы Североатлантического альянса должны выделять на военные расходы не менее 2% от внутреннего валового продукта (ВВП). При этом на саммите НАТО, который состоялся в июне этого года, был утвержден предложенный генсеком НАТО план по повышению расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Единственная страна-участница, которая не согласилась с этим планом минувшим летом, - Испания.

К настоящему моменту требование о расходах на оборону в размере 2% ВВП еще не выполнили семь стран: Хорватия (1,81%), Португалия (1,55%), Италия (1,49%), Бельгия (1,30%), Люксембург (1,29%), Словения (1,29%) и Испания (1,28%). Больше всего на военные расходы выделяют Польша (4,12%), Эстония (3,43%) и Латвия (3,15%).

Хотя инвестиции в безопасность абсолютно приоритетны, но, как отмечают многие международные аналитики, главная проблема ЕС - не столько деньги, сколько устаревшая военная промышленность, которой не хватает производственной мощности.

В марте этого года Европейская комиссия предложила план вооружений "ReArm Europe", который предусматривает в последующие годы до 800 млрд евро на дополнительные расходы на оборону. Цель инициатив этого плана - обеспечить, чтобы европейская оборонная индустрия могла производить материалы с нужной скоростью и в надлежащем объеме и способствовать быстрому развертыванию военных сил и активов по всему ЕС и за его пределами. Для выделения этих дополнительных 800 млрд евро Еврокомиссия активировала национальное исключение из Пакта стабильности и роста, которое позволяет странам ЕС увеличивать оборонные расходы, не учитывая их при расчете бюджетного дефицита.

По оценкам Еврокомиссии, увеличение оборонного бюджета стран-участниц на 1,5% ВВП может дополнительно составить за четыре года почти 650 млрд евро. Еврокомиссия отмечает, что страны ЕС в последние годы значительно увеличили свои расходы на оборону. В 2024 году общие расходы достигли 343 млрд евро, из которых 106 млрд евро были направлены на инвестиции. А это на 19% больше по сравнению с 2023 годом и на 37% - по сравнению с 2021 годом. Планируется, что в этом году общие расходы на оборону стран-участниц составят примерно 381 млрд евро.