Россия выразила решительный протест закупающей российский газ Японии 0 858

В мире
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Россия выразила решительный протест закупающей российский газ Японии
ФОТО: Youtube

МИД России выразил посольству Японии решительный протест.

Министерство иностранных дел (МИД) России выразило посольству Японии решительный протест в связи с военными учениями Joint Exercise 2025. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с состоявшимися с 20 по 31 октября учениями Joint Exercise 2025, которые охватывали всю территорию Японии, включая районы острова Хоккайдо в географической близости от Российской Федерации», — отметили в МИД.

По данным внешнеполитического ведомства, провокационная военная активность у берегов России создает потенциальную угрозу безопасности дальневосточных рубежей страны. В министерстве выразили озабоченность в связи с тем, что из Японии не была вывезена батарея наземного комплекса Typhon, предназначенного для запуска, в том числе, ракет средней и меньшей дальности. Она была доставлена в рамках японо-американских учений Resolute Dragon 25, прошедших с 11 по 25 сентября.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что путь к возобновлению диалога с Японией будет возможен лишь после отказа Токио от антироссийского курса, который нацелен на нанесение России ущерба.

В свою очередь, Япония активно закупает российский газ из-за его дешевизны - этим недовольны в США.

#япония
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
