Планировавшийся саммит президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина в Будапеште был отменён из-за требований, выдвинутых Россией в адрес Украины, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах, пишет LETA со ссылкой на УНИАН.

Решение об отмене саммита было принято после напряжённого телефонного разговора между высокопоставленными дипломатами США и России.

Причиной отмены стало то, что Москва направила Вашингтону меморандум с жёсткими условиями, которые США не были готовы принять.

В конце октября Трамп заявил о планируемой встрече с Путиным в Будапеште. Он не указал конкретную дату, но отметил, что она состоится в ближайшее время.

Однако уже 21 октября стало известно, что саммит в Будапеште отменён.

Подготовка к встрече была приостановлена после неудачных переговоров между госсекретарём США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Трамп объяснил, что не хочет пустой встречи, а позднее ввёл новые санкции против нефтяного сектора России.