Саммит в Будапеште отменён из-за требований России — СМИ 1 1267

В мире
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Саммит в Будапеште отменён из-за требований России — СМИ
ФОТО: dreamstime

Планировавшийся саммит президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина в Будапеште был отменён из-за требований, выдвинутых Россией в адрес Украины, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах, пишет LETA со ссылкой на УНИАН.

Решение об отмене саммита было принято после напряжённого телефонного разговора между высокопоставленными дипломатами США и России.

Причиной отмены стало то, что Москва направила Вашингтону меморандум с жёсткими условиями, которые США не были готовы принять.

В конце октября Трамп заявил о планируемой встрече с Путиным в Будапеште. Он не указал конкретную дату, но отметил, что она состоится в ближайшее время.

Однако уже 21 октября стало известно, что саммит в Будапеште отменён.

Подготовка к встрече была приостановлена после неудачных переговоров между госсекретарём США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Трамп объяснил, что не хочет пустой встречи, а позднее ввёл новые санкции против нефтяного сектора России.

#россия-сша
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • A
    Aleks
    31-го октября

    Покойный герой России Пригожин рассказывал,,кто замутил в России эту войну и для чего.О кое чем умолчал,конечно,но в общем и целом только ради денег и амбиций. Ниокакой защите русскоязычного населения и речи не было...как и демилитаризации денафикации-это придумали по ходу . А сейчас не знают как выпутаться,потому все хотели сделать быстро.Посадить кума Путина Медведчука на трон и отдать все ресурсы -своих же мало...😭😀 И в этом замешан один из кланов ,который сейчас управляет Россией.Про Путина и речи не было как будто его нет😀468 млрд долларов стоимость активов 100 основных олигархов России иудейского происхождения как не странно😀Они то выживут,а вот как выжить простому россиянину ,потому жизнь дорожает,зарплаты падают даже в Москве. Ради денег,притом попытка неудачная,убили столько народа с двух сторон...😭Это ж чистейший геноцид по ,,израильски,,,😈🔯👽

    4
    16

