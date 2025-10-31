Baltijas balss logotype
Спасайте! Стало известно об обращении Венесуэлы за помощью к России из-за США 1 818

В мире
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Спасайте! Стало известно об обращении Венесуэлы за помощью к России из-за США
ФОТО: Global Look Press

WP: Мадуро обратился к Путину за помощью из-за угрозы со стороны США.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к российскому коллеге Владимиру Путину за помощью из-за угрозы со стороны США. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на конфиденциальные документы.

Согласно документам, Мадуро запросил у России ракеты, радары и модернизированные самолеты. Письмо российскому лидеру было направлено в связи с наращиванием сил США в Карибском регионе.

По данным издания, венесуэльский лидер также обратился за помощью к Китаю и Ирану, отметив, что его страна нуждается в военной помощи и снаряжении. В частности, председателю КНР Си Цзиньпину было направлено письмо с просьбой о «расширении военного сотрудничества».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается наносить ракетные удары по территории Венесуэлы. При этом до этого сообщалось, что США якобы определили цели для готовящихся ударов.

Читайте нас также:
#россия-сша
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • A
    Aleks
    31-го октября

    Путин поможет-вывезет в Россию как Януковича, и Асада. Мадуро,третьим будешь после помощи Путина😀Как раз не хватает ,чтобы хорошо прогревать о потерянных странах.

    4
    4

Видео