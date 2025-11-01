Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Дегенерат слил место высадки». Украинский спецназ на «Черных ястребах» расстреляли с дронов 1 1524

В мире
Дата публикации: 01.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Дегенерат слил место высадки». Украинский спецназ на «Черных ястребах» расстреляли с дронов
ФОТО: Global Look Press

Под Покровском уничтожили десант спецназа ГУР на американском вертолете Black Hawk.

Близ окруженного Российской армией Покровска на Донбассе уничтожили элитный украинский спецназ. Перед этим он высадился в этом районе с вертолетов Black Hawk и сразу после этого попал под удар дронов. Reuters сообщил, что операцией руководил лично глава ГУР Кирилл Буданов.

Кадры предполагаемого уничтожения спецназа Главного управления разведки (ГУР) на западной окраине Покровска также подтвердили украинские OSINT-аналитики. Отмечается, что они вычислили точки (среди них фигурирует АЗС), на которых с вертолета UH-60A Black Hawk высадились военные Украины.

На кадрах видна высадка десанта с вертолета, на других уже показываются удары по десанту с FPV-дронов. По ним били бойцы российской окупационной группировки войск «Центр». В каналах Telegram есть и кадры пролета двух «Черных ястребов» к Покровску перед высадкой. На них попали два вертолета, с которых высаживались две группы украинского спецназа. Black Hawk шли на предельно малой высоте, чтобы избежать огня зенитно-ракетных комплексов.

Журналист The Economist Оливер Кэрролл сообщал, что целью высадки десанта была разблокировка ключевых линий снабжения. По другим источникам, уничтоженная часть группы спецназа должна была деблокировать украинские подразделения в ряде районов Покровска.

Украинское издание «Страна.ua» привело слова военнослужащего ВСУ Станислава Бунятова, согласно которым уничтожение спецназа могло произойти после «слива» видео высадки.

"Проблема в том, что один дегенерат скинул видео другому дегенерату, а третий — слил в интернет факт высадки, место высадки и создал спрос на уничтожение спецназовцев и охоту на эти вертолеты", - отметил военный ВСУ Станислав Бунятов.

Он также понадеялся, что опубликованное видео не останется без внимания, а виновных в публикации привлекут к серьезной ответственности.

×
Читайте нас также:
#война РФ и Украины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
16
0
0
1
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео