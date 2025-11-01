Близ окруженного Российской армией Покровска на Донбассе уничтожили элитный украинский спецназ. Перед этим он высадился в этом районе с вертолетов Black Hawk и сразу после этого попал под удар дронов. Reuters сообщил, что операцией руководил лично глава ГУР Кирилл Буданов.

Кадры предполагаемого уничтожения спецназа Главного управления разведки (ГУР) на западной окраине Покровска также подтвердили украинские OSINT-аналитики. Отмечается, что они вычислили точки (среди них фигурирует АЗС), на которых с вертолета UH-60A Black Hawk высадились военные Украины.

На кадрах видна высадка десанта с вертолета, на других уже показываются удары по десанту с FPV-дронов. По ним били бойцы российской окупационной группировки войск «Центр». В каналах Telegram есть и кадры пролета двух «Черных ястребов» к Покровску перед высадкой. На них попали два вертолета, с которых высаживались две группы украинского спецназа. Black Hawk шли на предельно малой высоте, чтобы избежать огня зенитно-ракетных комплексов.

Журналист The Economist Оливер Кэрролл сообщал, что целью высадки десанта была разблокировка ключевых линий снабжения. По другим источникам, уничтоженная часть группы спецназа должна была деблокировать украинские подразделения в ряде районов Покровска.

Украинское издание «Страна.ua» привело слова военнослужащего ВСУ Станислава Бунятова, согласно которым уничтожение спецназа могло произойти после «слива» видео высадки.

"Проблема в том, что один дегенерат скинул видео другому дегенерату, а третий — слил в интернет факт высадки, место высадки и создал спрос на уничтожение спецназовцев и охоту на эти вертолеты", - отметил военный ВСУ Станислав Бунятов.

Он также понадеялся, что опубликованное видео не останется без внимания, а виновных в публикации привлекут к серьезной ответственности.