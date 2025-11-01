Каллас выступила с жестким обвинением в адрес Китая из-за Украины 3 931

Дата публикации: 01.11.2025
Каллас: Китаю выгоден конфликт на Украине.

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обвинила Китай в том, что ему якобы выгодно продолжение конфликта на Украине. Ее слова передает The Economist.

«Они считают, что украинский конфликт не пользуется популярностью в Китае, и Пекину приходится как-то оправдывать, почему он фактически поддерживает этот конфликт, стараясь смягчить риторику и сказать: "Видите, это в наших интересах"», — заявила глава евродипломатии.

По словам Каллас, министр иностранных дел Китая Ван И якобы пытался донести до нее именно эту позицию. Она добавила, что обсудила сложившуюся ситуацию с японскими аналитиками.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидеров ЕС изучить вопрос об использовании против Китая так называемого «Инструмента борьбы с принуждением» (Anti-Coercion Instrument, ACI).

