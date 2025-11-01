Счета за отопление в Германии выросли в 3 раза с начала войны в Украине

Дата публикации: 01.11.2025
Deutsche Welle
В связи с отказом от российского газа после вторжения РФ в Украину и переключением на других поставщиков счета немцев за отопление жилья значительно выросли.

Энергетический кризис, вызванный вторжением России в Украину, сильно ударил по немецким карманам. Фернандо, 42-летний венесуэльский педагог, работающий в Берлине, наглядно демонстрирует эту реальность: в квартире, которую он снимает, ежемесячная плата за отопление выросла со 140 до 390 евро, то есть почти в три раза.

В Германии плата за отопление обычно включается в арендную плату в виде ежемесячной сметы, которая корректируется в конце года. Эта система привела к неприятным сюрпризам для многих арендаторов, которые сталкиваются со все более высокими корректировочными счетами. По данным Евростата, 13% немецких домохозяйств тратят на жилье более 40% своего дохода, что на пять пунктов выше среднеевропейского показателя и уступает только Дании.

Ассоциация управляющих недвижимостью прогнозирует, что в 2025 году отопление газом квартиры площадью 70 квадратных метров будет стоить 1180 евро в год, что на 15% больше, чем в 2024 году. По данным компании Techem, проанализировавшей данные 100 000 жилых домов, за последние четыре года расходы на отопление достигли рекордного уровня, а совокупный рост составил 82% по сравнению с 2021 годом.

От российского трубопровода к норвежскому газу: дорогостоящий переход

Причина такой эскалации кроется в вынужденной смене поставщиков. До войны, в 2020 году, Россия обеспечивала 55% импорта газа в Германию. Он поступал в основном по трубопроводам, которые гарантировали экономичность и стабильность поставок. Вторжение в Украину заставило Германию срочно искать альтернативные варианты.

Андреас Фишер, экономист по энергетике из Института немецкой экономики (IW), отмечает, что "газ стал дороже", потому что "раньше он поступал в основном по трубопроводам, а потом мы попали в кризисную ситуацию". Теперь основным поставщиком стала Норвегия, которая в 2024 году обеспечила 48% немецкого газа, за ней следуют Нидерланды (25%) и Бельгия (18%).

Этот переход стал более дорогостоящим не только из-за новых маршрутов поставок, но и потому, что большая часть газа теперь поставляется в виде сжиженного природного газа (СПГ). А это более дорогой процесс, чем транспортировка по трубопроводам.

Фишер пессимистично смотрит в ближайшее будущее: он не ожидает, что отопление в Германии станет дешевле в краткосрочной перспективе, несмотря на усилия правительства по развитию возобновляемых источников энергии. Большинство немецких домохозяйств по-прежнему отапливаются газом, что подвергает их риску колебаний мировых цен на газ.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
