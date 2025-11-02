Кто поможет погасить долги Украине? Задолженность выросла на 300% 3 2336

В мире
Дата публикации: 02.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кто поможет погасить долги Украине? Задолженность выросла на 300%
ФОТО: Global Look Press

Госдолг Украины с 2022 года вырос в 3 раза, для его погашения потребуется 35 лет.

Государственный долг Украины с 2022 года вырос в три раза. Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на заявление партии «Европейская солидарность» в Верховной Раде.

Так, в партии рассказали, что для погашения госдолга потребуется 35 лет, а на выплату процентов по займам — более 3,8 триллиона гривен (более 80 миллиардов долларов - прим.).

По информации «Европейской солидарности», по состоянию на 30 сентября государственный и гарантированный государством долг страны составил 8,024 триллиона гривен (свыше 191,18 миллиарда долларов - прим.) Отмечается, что в 2026 году эта сумма продолжит расти.

