В минувший четверг прокурор Парижа Лора Бекко объявила о пяти новых арестах в связи с громким ограблением Лувра. Она добавила, что похищенные драгоценности стоимостью 88 миллионов евро пока не найдены.

Обвинения в связи с ограблением парижского музея Лувр предъявлены еще двум подозреваемым. Об этом сообщило агентство franceinfo со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

37-летнего мужчину обвиненяют в "организованной краже". Он, по данным следствия, входил в состав группы, ограбившей Лувр, и украл подъемник, который позволил совершить ограбление. Он также находится под следствием по обвинению в "преступном сговоре".

38-летней женщине были предъявлены обвинения в "соучастии в организованной краже" из Лувра и "преступном сговоре". Прокурор попросила заключить их под стражу.

Еще три человека были освобождены из-под стражи без возбуждения уголовного дела на данном этапе.

В четверг прокурор Парижа Лоре Бекко объявила, что арестованы и взяты под стражу еще пять человек.

"Один из них действительно был одной из целей следователей, и он был у нас на прицеле", - сказала она в эфире телеканала RTL, добавив, что на месте преступления были обнаружены "следы ДНК".

Четверо других арестованных - люди, которые могли предоставить информацию об ограблении, добавила она, не раскрыв другой информации.

На пресс-конференции в среду Лора Бекко сообщила, что два человека, арестованных в субботу вечером по подозрению в причастности к ограблению, "частично признали свою причастность".

"Ограбление века" вызвало бурные дебаты о мерах безопасности в Лувре, самом посещаемом художественном музее мира.

В пятницу министр культуры Рашида Дати обнародовала первые выводы расследования, проведенного Генеральной инспекцией по делам культуры, и дала им весьма критическую оценку: "хроническая, структурная недооценка Лувром риска вторжения и краж", "недостаточно оснащенные системы безопасности", "ненадлежащее" управление и "совершенно устаревшие" протоколы реагирования на кражи и вторжения.

Дати заявила, что сигнализация сработала во время кражи, но признала "недостатки в системе безопасности": "Мы не можем продолжать в том же духе".

В ответ на критику Лувр в ближайшие два месяца установит на прилегающих улицах противоразбойные и противотранспортные устройства, объявила в пятницу министр культуры.

Воры воспользовались автопогрузчиком, чтобы добраться до окна в галерее Аполлона, и за считанные минуты похитили восемь бесценных драгоценностей.

На этой неделе французский Сенат изучил недостатки системы наблюдения и ответственность за них, а некоторые члены парламента и профсоюзов задались вопросом, не являются ли меры, принятые министром, скорее символическими жестами, чем долгосрочной реформой.

Лоранс де Кар, директор Лувра, уже заявила, что музею необходимы физические барьеры, чтобы предотвратить парковку автомобилей возле наиболее уязвимых витрин.

Она также призвала создать полицейский участок непосредственно на территории музея, чтобы усилить безопасность в Лувре, который ежегодно посещают более 8 миллионов человек.