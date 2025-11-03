«Я имел в виду другое»: европейский министр открестился от угрозы стереть Москву с карты мира 3 2398

Дата публикации: 03.11.2025
ФОТО: Global Look Press

Министр обороны Бельгии оправдался за угрозы стереть Москву с карты мира.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен отказался от прозвучавшей от него ранее угрозы «стереть Москву с карты мира». Политик заявил, что местные СМИ грубо исказили его слова об ударе по России.

Глава европейского оборонного ведомства пояснил, что в оригинальном заявлении он имел в виду ответ со стороны стран Североатлантического альянса на возможную агрессию в лице России

"Это был основной принцип НАТО на протяжении 76 лет, принцип стрелять вторыми. Когда на нас нападают, мы наносим немедленный удар по тем, кто нас атакует", - объяснил министр обороны Бельгии.

Франкен подчеркнул, что военный блок не находится в состоянии войны Россией и совершенно не стремится к этому. Он назвал НАТО «оборонительным альянсом».

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился заявлению главы Минобороны Бельгии. Он раскритиковал интервью Франкена, заметив, что подобных политиков стоило бы изгонять с континента.

"Он бросает дерзкий вызов России. Может быть, настало время изгнать с Европейского континента всех безумцев, захвативших власть?", - заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Филиппо добавил, что, кроме бельгийского министра, в Европе существуют и другие радикальные политики. Все они, по мнению лидера «Патриотов», представляют для еврозоны «общественную угрозу».

