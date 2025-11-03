Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Завтра 33-летний мусульманин может выиграть выборы в мэры Нью-Йорка 1 480

В мире
Дата публикации: 03.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Он если и антисемит, то только по чуть-чуть.

Он если и антисемит, то только по чуть-чуть.

Население мегаполиса пересядет на бесплатный общественный транспорт, это важней отношения к Израилю.

За несколько дней до выборов мусульманин Зохран Мамдани, лидирующий в гонке за пост мэра Нью-Йорка, заявил, что добьется прекращения деятельности Техниона в городе из-за его связей с оборонной системой Израиля. "Он не должен получать городское финансирование, необходимо рассмотреть проект через призму BDS", - заявил Мамдани.

Мамдани говорил о совместном кампусе Техниона и университета Корнелл на острове Рузвельт - Cornell Tech - и заявил, что израильское учебное заведение, участвующее в разработке военных технологий, не должно получать льготы и финансирование от города. В его кампании подтвердили, что он намерен пересмотреть партнерство Корнелла с израильским университетом и проверить, соответствует ли оно ценностям города и заявляемым принципам защиты прав человека.

Зохран Мамдани, 33-летний демократический социалист, объявил о своей победе на выборах мэра Нью-Йорка во вторник вечером, после того как бывший губернатор штата Эндрю Куомо сошел с дистанции. Мамдани одержал значительную победу над более опытным губернатором, чья карьера и предвыборная кампания были омрачены скандалами.

Выступая перед своими сторонниками, Мамдани провозгласил:

"Сегодня вечером мы вошли в историю. Я стану вашим демократическим кандидатом на пост мэра Нью-Йорка".

После подсчета 93 % голосов в первом туре праймериз политик мусульманин угандо-индийского происхождения набрал 43,5 % голосов, в то время как Куомо отставал на 36,4 %.

Мамдани, который был относительно неизвестен до начала гонки, вел кампанию, обещая бесплатные общественные автобусы, всеобщий уход за детьми, замораживание арендной платы за субсидируемое жилье и городские продуктовые магазины, финансируемые за счет новых налогов на богатых.

Открытой поддержкой палестинцев и резкой критикой он противостоит большей части демократического истеблишмента. Однако левое крыло партии сплотилось вокруг него, и он получил поддержку от двух самых известных прогрессистов страны: Александрии Окасио-Кортез и сенатора Берни Сандерса.

Мамдани также добился успеха благодаря умелой кампании в социальных сетях, получив широкую поддержку благодаря видеороликам, на которых он противостоит избирателям Нью-Йорка, поддержавшим Трампа на ноябрьских выборах.

×
Читайте нас также:
#США
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео