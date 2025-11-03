За несколько дней до выборов мусульманин Зохран Мамдани, лидирующий в гонке за пост мэра Нью-Йорка, заявил, что добьется прекращения деятельности Техниона в городе из-за его связей с оборонной системой Израиля. "Он не должен получать городское финансирование, необходимо рассмотреть проект через призму BDS", - заявил Мамдани.

Мамдани говорил о совместном кампусе Техниона и университета Корнелл на острове Рузвельт - Cornell Tech - и заявил, что израильское учебное заведение, участвующее в разработке военных технологий, не должно получать льготы и финансирование от города. В его кампании подтвердили, что он намерен пересмотреть партнерство Корнелла с израильским университетом и проверить, соответствует ли оно ценностям города и заявляемым принципам защиты прав человека.

Зохран Мамдани, 33-летний демократический социалист, объявил о своей победе на выборах мэра Нью-Йорка во вторник вечером, после того как бывший губернатор штата Эндрю Куомо сошел с дистанции. Мамдани одержал значительную победу над более опытным губернатором, чья карьера и предвыборная кампания были омрачены скандалами.

Выступая перед своими сторонниками, Мамдани провозгласил:

"Сегодня вечером мы вошли в историю. Я стану вашим демократическим кандидатом на пост мэра Нью-Йорка".

После подсчета 93 % голосов в первом туре праймериз политик мусульманин угандо-индийского происхождения набрал 43,5 % голосов, в то время как Куомо отставал на 36,4 %.

Мамдани, который был относительно неизвестен до начала гонки, вел кампанию, обещая бесплатные общественные автобусы, всеобщий уход за детьми, замораживание арендной платы за субсидируемое жилье и городские продуктовые магазины, финансируемые за счет новых налогов на богатых.

Открытой поддержкой палестинцев и резкой критикой он противостоит большей части демократического истеблишмента. Однако левое крыло партии сплотилось вокруг него, и он получил поддержку от двух самых известных прогрессистов страны: Александрии Окасио-Кортез и сенатора Берни Сандерса.

Мамдани также добился успеха благодаря умелой кампании в социальных сетях, получив широкую поддержку благодаря видеороликам, на которых он противостоит избирателям Нью-Йорка, поддержавшим Трампа на ноябрьских выборах.