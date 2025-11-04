Украина до конца ноября будет производить 600–800 перехватчиков дронов в сутки, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский, пишет LETA со ссылкой на Ukrainska Pravda.

"Я говорил, что осенью будет производиться до 1000 перехватчиков дронов в сутки. И они будут изготовлены в течение одних суток. Безусловно, это сложный случай", - признал президент.

"Мы считаем, что до конца ноября в сутки будет изготовляться 600–800 перехватчиков дронов. Если ничего не сломается, потому что иногда, как мы понимаем, прилетает. Иногда попадает не только по энергетике, вам это следовало бы знать", - рассказал Зеленский.

Несмотря на российские удары по оружейным заводам, все они возобновили работу, отметил президент.

"Это значит, что в соответствии с текущей ситуацией сегодня мы не потеряли ни одного вида вооружений дальнего радиуса действия. Иногда массовое производство замедляется, потому что мы теряем тот или иной [элемент], это правда. Но мы также наносим удары по россиянам", - отметил глава государства.