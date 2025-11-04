Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Украина скоро будет производить 600–800 перехватчиков дронов в сутки - Зеленский 4 491

В мире
Дата публикации: 04.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Украина скоро будет производить 600–800 перехватчиков дронов в сутки - Зеленский
ФОТО: пресс-фото

Украина до конца ноября будет производить 600–800 перехватчиков дронов в сутки, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский, пишет LETA со ссылкой на Ukrainska Pravda.

"Я говорил, что осенью будет производиться до 1000 перехватчиков дронов в сутки. И они будут изготовлены в течение одних суток. Безусловно, это сложный случай", - признал президент.

"Мы считаем, что до конца ноября в сутки будет изготовляться 600–800 перехватчиков дронов. Если ничего не сломается, потому что иногда, как мы понимаем, прилетает. Иногда попадает не только по энергетике, вам это следовало бы знать", - рассказал Зеленский.

Несмотря на российские удары по оружейным заводам, все они возобновили работу, отметил президент.

"Это значит, что в соответствии с текущей ситуацией сегодня мы не потеряли ни одного вида вооружений дальнего радиуса действия. Иногда массовое производство замедляется, потому что мы теряем тот или иной [элемент], это правда. Но мы также наносим удары по россиянам", - отметил глава государства.

×
Читайте нас также:
#война РФ и Украины #Зеленский
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
5
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео