«Вызовов много. Прежде всего, россияне полностью контролируют этот выступ огнём, численное превосходство оценивается как восемь к одному, и многие говорят, что украинцам пора оттуда уходить», — сообщил в передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях» майор НВС, офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш.

Он отметил, что это и есть сложная психология войны — приходится бороться всеми силами не за победу, а за удержание позиций.

«Отход — очень сложный процесс, он может привести к большим потерям, но какое решение примет Украина — пока неясно», — отметил Слайдиньш.

Он также напомнил, что россияне всё чаще используют тяжёлую боевую технику при наступлениях. По мнению украинцев, это свидетельствует о панике в российских войсках, поскольку «сверху» поставлена задача, которую нужно выполнить любой ценой и занять определённые населённые пункты.

Слайдиньш подчеркнул, что такая тактика может показаться уязвимой, например, из-за тумана, через который дроны «не видят», однако на деле видео показывают обратное — даже ранним утром дроны успешно поражают российскую технику.

Россияне атакуют большими колоннами, надеясь, что хотя бы части подразделений удастся выполнить задачу. Они начинают собираться примерно за 15 километров от линии фронта — уже в зоне действия украинской артиллерии. При сближении на 7–8 километров по ним начинают работать дроны, и лишь немногим удаётся прорваться к намеченной цели.

В большинстве случаев российские пехотинцы гибнут, а техника уничтожается. Как пояснил Слайдиньш, расчёт прост: хотя бы одна-две бронемашины смогут отступить, а группы пехоты смогут зарыться в лесах или канавах, чтобы накопить силы для дальнейшего продвижения.

По последним данным, россияне продвигаются в среднем на 8 квадратных километров в день. Для сравнения — в аналогичный период прошлого года темп был 35–45 квадратных километров в день.

«Давление есть, но весь груз боя несёт на себе обычный пехотинец», — подчёркивает Слайдиньш.

Он также затронул численность. По российским данным, в Украине сейчас находятся около 700 тысяч военных. В начале войны, в феврале 2022 года, на фронте было 200 тысяч кадровых военных, к которым присоединились ещё 300 тысяч из так называемых ЛНР и ДНР. В сентябре 2022 года прошла мобилизация, в рамках которой были призваны ещё около 300 тысяч, а в 2023 году, по словам Путина, — ещё около 480 тысяч.

По данным Минобороны РФ, в 2025 году добавились ещё 240 тысяч. Вместе с заключёнными и наёмниками это составляет около 1 миллиона 770 тысяч военных. Если в Украине сейчас находятся примерно 700 тысяч, возникает вопрос — где остальные?

«Это не ложь — у россиян более миллиона погибших, пропавших без вести и раненых. Это очень много», — подчеркнул Слайдиньш.

