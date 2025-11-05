Индекс: в Латвии вторая по конкурентоспособности налоговая система в странах ОЭСР Рига, 5 ноября, ЛЕТА. Латвия занимает второе место среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по уровню конкурентоспособности налоговой системы, уступая лишь Эстонии, свидетельствуют результаты последнего исследования "Международный индекс налоговой конкурентоспособности", проведенного американским аналитическим центром "Tax Foundation".

Латвия удерживает второе место в этом индексе уже восьмой год подряд.

Авторы исследования отмечают в числе наиболее сильных сторон латвийской налоговой системы то, что налог на прибыль предприятий взимается только с распределенной прибыли, в то время как реинвестированная часть прибыли освобождается от налогообложения. Кроме того, положительной оценки удостоена территориальная налоговая система, которая предусматривает освобождение от налога на иностранные дивиденды и прирост капитала, а также отсутствие налогообложения удерживаемыми налогами процентных выплат, дивидендов и авторских вознаграждений, выплачиваемых нерезидентам.

Среди других преимуществ названа широкая база налога на добавленную стоимость (НДС) - он охватывает примерно две трети конечного потребления.

В числе слабых сторон латвийской налоговой системы эксперты "Tax Foundation" отмечают относительно ограниченное количество стран - всего 63, с которыми у Латвии заключены соглашения об избежании двойного налогообложения. Кроме того, они указывают на строгие требования к соотношению долга и собственного капитала, а также на высокий порог регистрации плательщиков НДС по сравнению со средним показателем по странам ОЭСР.

Уже двенадцатый год подряд страной с самой конкурентоспособной налоговой системой среди членов ОЭСР признана Эстония.

Третье место в рейтинге занимает Новая Зеландия, за ней следуют Швейцария, а Литва сохранила пятое место. Далее идут Люксембург, Австралия, Израиль, Венгрия и Чехия.

США заняли 15-е место, Германия - 20-е, Финляндия - 24-е, Великобритания - 32-е, Польша - 35-е, а на последних местах рейтинга - Италия и Франция.

В разрезе отдельных категорий налогов Латвия занимает следующие позиции: 1-е место по налогам на бизнес, 7-е - по личным налогам, 20-е - по потребительским налогам, 7-е - по налогу на имущество и 6-е - по международным налоговым условиям.

Эстония занимает 2-е место по корпоративным и личным налогам, 22-е - по потребительским, 1-е - по имущественным, 7-е - по международным условиям.

Литва находится на 3-м месте по налогам на бизнес, на 9-м - по личным налогам, на 25-м - по потребительским, на 10-м - по имущественным и на 15-м - по международным налоговым условиям.

Латвия вступила в ОЭСР в 2016 году, Эстония - в 2010-м, а Литва стала членом организации в 2018 году.