Сербия продала Украине снарядов на 800 000 000 евро, готова еще 1 787

Дата публикации: 05.11.2025
Изображение к статье: Даже во время Балканских войн Сербия не потратила все свои запасы.

"Просто спросите президента Украины Владимира Зеленского, какая балканская страна больше всего помогла".

Сербия предложила Евросоюзу купить у нее снаряды без каких-либо обязательств по их использованию, сообщил президент Александр Вучич в интервью Cicero. Он отметил, что республика производит боеприпасов больше, чем Франция, особенно для минометов, и ее склады «полны», поэтому с ними нужно что-то делать. «Я не хочу, чтобы нас считали поставщиками оружия воюющим сторонам, но Европе нужны боеприпасы. Поэтому я предложил нашим друзьям из ЕС заключить с нами контракт на поставку и взять все, что у нас есть», — рассказал Вучич. С его точки зрения, «это был бы выдающийся вклад Сербии в европейскую безопасность».

На вопрос, могут ли эти боеприпасы в дальнейшем использоваться на войне в Украине, Вучич ответил, что «покупатели вольны распоряжаться ими как угодно». «Нам просто нужен долгосрочный контракт, чтобы мы могли планировать. Я всегда говорил, что Сербия сохраняет военный нейтралитет. Но мы абсолютно готовы сотрудничать с европейскими армиями», — подчеркнул он. Вучич добавил, что «ждет окончательного ответа» на вопрос о поставках боеприпасов в ЕС.

Он также подчеркнул, что Сербия «осуждает нападение России на Украину» и уважает территориальную целостность последней. «Просто спросите президента Украины Владимира Зеленского, какая балканская страна больше всего помогла Украине финансовой и гуманитарной помощью. Ответ может вас удивить», — отметил Вучич. При этом он добавил, что не собирается разрывать отношения с Россией, в том числе из-за нужды в поставках дешевого газа.

В конце мая Служба внешней разведки России обвинила сербские оборонные компании в поставках Украине боеприпасов вопреки декларируемому Белградом нейтралитету. СВР утверждала, что Сербия продает оружие Киеву, используя «фальшивые сертификаты конечного пользователя и стран-посредников», среди которых члены НАТО — Чехия, Польша, Болгария и африканские государства. В ответ Вучич пообещал, что Сербия будет отказывать покупателям в поставках снарядов, если выяснит, что конечным получателем станет Украина.

До этого Financial Times писала, что Украина через третьи страны получила сербских боеприпасов на сумму около 800 миллионов евро. Вучич называл эту цифру «в целом точной» и отмечал, что Сербия не поставляет вооружение России или Украине, но имеет контракты с западными странами, а «что они в конечном итоге с этим делают — это их дело». «Моя работа заключается в том, чтобы гарантировать, что мы законно обращаемся с нашими боеприпасами, что мы их продаем. Я должен заботиться о своих людях, и это все. Это все, что я могу сказать. У нас есть друзья в Киеве и в Москве. Это наши братья-славяне», — говорил Вучич.

