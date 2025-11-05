Ситуация в Покровске критическая - DeepState 2 2379

В мире
Дата публикации: 05.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: x.com/Deepstate_UA

x.com/Deepstate_UA

Ситуация в районе Покровска остаётся критической, российские войска продолжают накапливать силы в самом городе, постепенно укрепляя контроль на его окраинах, обустраивая позиции и беря под контроль логистику, сообщает украинский аналитический центр DeepState, пишет LETA со ссылкой на UNN.

Украинские силы продолжают попытки зачистить город Покровск от противника и уничтожить его, причём ключевую роль в этом играют операторы беспилотников, указывает DeepState.

Тем временем российские войска также пытаются установить контроль над территорией между Покровском и Гришино, одновременно стремясь прорваться в саму Гришино. В этом районе действуют украинские спецподразделения, поскольку он имеет важное значение для логистики Покровска.

«Однако всё это не решает главную проблему — блокировку противника на южной окраине города, чтобы предотвратить его проникновение вглубь», — подчёркивает DeepState, отмечая, что россияне уже заняли там позиции и устанавливают контроль над территорией, поэтому возможность блокировки фактически уже упущена.

Аналитики также сообщают, что Мирноград отрезан от внешнего мира, и его потеря станет серьёзным ударом.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
