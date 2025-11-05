Страны ЕС договорились сократить выбросы парниковых газов как минимум на 90% к 2040 году

Дата публикации: 05.11.2025
Государства Европейского союза договорились сократить выбросы парниковых газов как минимум на 90% по сравнению с уровнем 1990 года к 2040 году, заявил в среду министр энергетики Дании Ларс Огорд, пишет LETA со ссылкой на DPA.

План предусматривает, что 5% сокращения можно будет достичь с помощью международного механизма компенсаций.

Цели будут периодически пересматриваться.

Для достижения соглашения требовалось квалифицированное большинство — поддержка как минимум 15 из 27 стран ЕС, представляющих не менее 65% населения блока.

Ожидается, что окончательная редакция документа будет согласована в ходе переговоров с Европейским парламентом в ближайшие месяцы.

Прорыв в установлении климатической цели на 2040 год открыл путь для закрепления отдельных обязательств, предусмотренных Парижским соглашением 2015 года. Соглашение по ним также было достигнуто сегодня утром — всего за несколько дней до начала конференции ООН по изменению климата (COP30) в Бразилии.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
