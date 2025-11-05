В Вологде поставили памятник Рюриковичу, организатору массовых репрессий

Дата публикации: 05.11.2025
BB.LV
Красота-то какая... лепота!

В Российской империи монументы Ивану Грозному отчего-то не устанавливались.

Ночью на Кремлевской площади Вологды появился 9-метровый памятник царю Ивану IV Грозному. Торжественное открытие монумента состоялось 4 ноября, в День народного единства.

Инициатива установки памятника принадлежит одиозному вологодскому губернатору Георгию Филимонову. Иван IV, который вошел в историю, как автор массовых репрессий и разоритель Новгорода, в виде миниатюрной бронзовой копии стоит у Филимонова на его рабочем столе. В его кабинете также висят портреты Путина, Берии, Дзержинского и картина, на которой Сталин жмет губернатору руку.

В декабре 2024-го по инициативе губернатора Филимонова в Вологде установили памятник Сталину. Уже через полгода суд постановил демонтировать скульптуру, признав сделку об ее установке недействительной.

Филомонов ранее заявлял, что Иван Грозный, правивший с 1533 по 1584 годы - "умножитель русских земель", "символ русского мира" и "царь-завоеватель в хорошем смысле". "Динамика, где-то суровое, в хорошем смысле агрессивное движение вперёд", - характеризовал Филимонов правление царя Ивана Грозного. Он также указывал на то, что по указу царя в городе был заложен Софийский собор и построен Архиерейский двор, также именуемый Вологодским кремлём. На Кремлёвской площади памятник будет соседствовать с одним из наиболее известных вологодских монументов - памятником поэту Константину Батюшкову.

В русской историографии и исторической литературе при этом превалируют негативные оценки деяний Ивана Грозного, связанные как с жестокостью его правления, так и с неудачами во внешней и внутренней политике, приведшими, по мнению ряда исследователей, к последовавшей Смуте. В Российской империи памятники Ивану Грозному не устанавливались, однако в современной России, как подсчитал "Дождь", ему открыли уже пять памятников. Первую статую поставили в Орле в 2016 году.

