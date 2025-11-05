Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Washington Post оценивает возможности ядерного комплекса «Посейдон» 1 758

В мире
Дата публикации: 05.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Америка явно взволнована наращиванием подводной компоненты РФ.

Америка явно взволнована наращиванием подводной компоненты РФ.

Загадочный аппарат занимает промежуточную позицию между торпедой и беспилотной подлодкой.

Американское издание The Washington Post сообщает, что беспилотный подводный аппарат "Посейдон" с ядерным реактором, об испытаниях которого в конце октября сообщил президент России Владимир Путин, сложно отнести к стандартным классам вооружений.

Научный специалист Центра военно-морского анализа США Майкл Петерсен охарактеризовал российскую разработку как "оружие-Франкенштейн", представляющее собой комбинацию компонентов от разных боевых систем.

По его словам, аппарат занимает промежуточную позицию между торпедой и беспилотной подлодкой. Ключевыми особенностями «Посейдона» являются оснащение ядерной боевой частью и наличие энергетической установки, обеспечивающей возможность трансокеанского плавания практически без ограничений по дальности.

Russian-Navy-Poseidon-Nuclear-Weapon.jpg

Петерсен полагает, что данная система представляет собой оружие ответного удара, предназначенное для применения в случае ядерного нападения. Его основная задача — сдерживание потенциального противника путем демонстрации угрозы применения. Специалист отметил, что решение о реальном использовании «Посейдона» может быть принято только в условиях уже идущей или неизбежной глобальной стратегической войны.

Изначальные заявления о 100-мегатонной боеголовке оказались недостоверными: уже в 2018 году ТАСС со ссылкой на представителя ОПК сообщил, что «Посейдон» сможет использовать различные виды боевой части максимальной мощностью до 2 мегатонн. При этом сама концепция многометрового цунами от крупного взрыва изначально не имела научного обоснования: ещё в 1950-х—1960-х годах было подтверждено, что поскольку волны от морских взрывов рассеиваются, то подобное оружие заведомо неэффективно. Также сомнительными оказались заявления о кобальтовой бомбе — теоретической модификации ядерной бомбы, кратно усиливающей радиоактивное загрязнение.

×
Читайте нас также:
#ядерное оружие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео