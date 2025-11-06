Алиев принял делегацию стран НАТО 1 347

Дата публикации: 06.11.2025
Алиев активно налаживает отношения с Западом

ФОТО: Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию стран НАТО. Об этом сообщает Minval.

В состав делегации вошли постоянные представители Турции, Нидерландов, Северной Македонии, Греции, Венгрии, Черногории, Норвегии, Словакии, Словении, Швеции, Чехии, Португалии и Испании при НАТО, а также заместители постоянных представителей США и Франции при альянсе. Собеседники высоко оценили вклад Вооруженных сил Азербайджана в операцию «Решительная поддержка» в Афганистане. Также было отмечено, что военные республики стали последними военнослужащими, покинувшими Афганистан.

Делегаты затронули тему тесных дружеских отношений между Азербайджаном и членами альянса, а также обсудили перспективы сотрудничества.

Ранее Алиев предложил странам — участницам Организации тюркских государств провести военные учения в 2026 году. В организацию входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан.

