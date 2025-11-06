По информации издания "Проект", 24 родственника президента РФ Владимира Путина занимают должности, связанные с властью. Зарплаты от государства в числе прочих получают члены семей обеих дочерей Путина - Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой, - его двоюродных братьев Евгения и Игоря Путиных, а также его двоюродных сестер Любови Шеломовой и Любови Кругловой, пишет "Проект" в четверг, 6 ноября, со ссылкой на результаты своего расследования.

Кроме того, Путин помог устроиться на государственные должности членам семей его "всех четырех известных возлюбленных" - бывшей жены Людмилы Очеретной, Алины Кабаевой, Светланы Кривоногих и Алисы Харчевой.

При этом самые высокопоставленные должности достались родне двоюродного брата президента, Евгения Путина: ее представители Анна Цивилева, Сергей Цивилев и Михаил Путин получили посты в правительстве и концерне "Газпром". Анна Цивилева является замминистра обороны РФ, ее муж Сергей - министром энергетики страны. Родной брат Цивилевой Михаил Путин занимает высокопоставленную должность в "Газпроме".

Ветвь двоюродной сестры Владимира Путина по отцовской линии, Любови Кругловой, контролирует другую госкомпанию: его племянник Виктор Хмарин возглавляет "Русгидро". Один из зятьев президента Игорь Зеленский (гражданский муж Катерины Тихоновой) курировал строительство театра в аннексированном РФ Севастополе.

Такое число родственников на государственных должностях является рекордом для российского правителя за последние 100 лет, пишет "Проект". Родственники предшественников Путина в России и СССР тоже получали посты, связанные с властью, но не в таких масштабах. В частности, с властью можно связать не более пяти родственников первого президента России Бориса Ельцина, который долгое время ассоциировался с кумовством в российской власти, отмечают далее журналисты.