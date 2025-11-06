На юге Швеции из-за дронов приостановили работу аэропорта

В мире
Дата публикации: 06.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: На юге Швеции из-за дронов приостановили работу аэропорта

В районе аэропорта Гетеборг-Ландветтер, что на юге Швеции, в четверг вечером заметили неизвестные беспилотники, сообщает Aftonbladet.

О появлении беспилотников над аэропортом сообщило Управление гражданской авиации Швеции.

"Могу подтвердить, что дроны были замечены в Ландветтере. В настоящее время воздушное движение приостановлено", – добавил представитель управления Бьорн Ставас.

Рейсы в Гетеборг временно перенаправляют в другие аэропорты, в частности в Копенгаген, говорится в сообщении.

Отметим, в течение последних недель неизвестные дроны систематически вызывают значительные перебои в работе аэропортов по всей Европе. В частности, во вторник, 4 ноября, из-за непонятных полетов дронов было закрыто несколько бельгийских аэропортов.

В тот же день стало известно о дронах вблизи военно-воздушной базы Кляйне-Брогель на востоке Бельгии.

А уже в среду, 5 ноября, местная полиция бельгийского Остенде получила несколько сообщений о беспилотнике, замеченном над центром города.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
