В 2025 году президент РФ не выполнит конституционную обязанность обратиться с посланием к Федеральному собранию, пишет Faridaily, ссылаясь на источники в правительстве. На декабрь уже запланирована "прямая линия" Путина.

Президент России Владимир Путин в 2025 году не будет выступать с ежегодным посланием к Федеральному собранию, несмотря на обязательства, закрепленные в Конституции РФ. Подготовка к этому мероприятию не идет, сообщило в четверг, 6 ноября, независимое медиаиздание Faridaily, которое ведет журналистка Фарида Рустамова, со ссылкой на три источника в российском правительстве.

На декабрь уже назначенапресс-конференция Путина, которая вновь будет совмещена с "прямой линией", как это было на протяжении трех последних лет. Собеседники Faridaily считают маловероятным проведение Кремлем еще одного большого мероприятия менее чем за два месяца до конца года.

По словам источника Faridaily, близкого к Кремлю, еще одной причиной отмены послания может быть то, что администрация главы Кремля "в большинстве случаев ориентируется на личное удобство президента больше, чем на формальные требования, даже прописанные в Конституции. Путин сейчас больше озабочен войной и ядерными угрозами США, чем внутренними проблемами", считает этот собеседник.

Послание Федеральному собранию планировалось на февраль Издание напоминает, что оглашение 20-го послания Путина Федеральному собранию первоначально было запланировано на февраль, но было отложено. По данным Faridaily, решение было связано с надеждами Путина на скорую встречу с Дональдом Трампом, вернувшимся на пост президента США, и подготовкой к ней.

6 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил "Ведомостям", что Путин "не определился" с вопросом о послании Федеральному собранию в 2025 году. Между тем обязанность президента ежегодно обращаться с таким посланием прямо прописана в 84-й статье Конституции РФ. Данное мероприятие также было отменено в 2022 году на фоне начатого Россией полномасштабного вторжения в Украину.