За 10 месяцев 2025 года поставки российской агропромышленной продукции в Китай выросли на 11 процентов в стоимостном выражении, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года. Китай продолжает активно закупать товары в России несмотря на войну в Украине, пишут западные СМИ.

В общей сложности экспорт агропромышленной продукции из РФ оценили почти в шесть миллиардов долларов. В натуральном выражении экспорт продукции АПК достиг семи миллионов тонн. Это на два процента больше, чем в январе-октябре прошлого года.

Особенно сильно выросли поставки Россией мороженой рыбы в Китай. Они увеличились на 326 миллионов долларов, почти до 1,2 миллиарда долларов. Кроме того, экспорт рапсового масла достиг около 1,1 миллиарда долларов (плюс 289 миллионов долларов), а гороха — 340 миллионов (плюс 163 миллиона долларов). Также на 111 миллионов выросли поставки семян льна. Их оценили в 202 миллиона долларов.