Строительство 4 подводных «Дредноутов» займет у Британии 20 лет 2 1864

Дата публикации: 07.11.2025
Стальные громады поражают взгляд, но пока это только искусственный интеллект.

Стальные громады поражают взгляд, но пока это только искусственный интеллект.

Проектирование субмарин было начато еще до широкомасштабной войны в Украине.

Власти Великобритании в ближайшие 15–20 лет намерены построить четыре атомные подлодки типа Dreadnought («Дредноут») на верфях Барроу-ин-Фернесс, пишет газета Financial Times.

Данная программа реализуется при участии оборонного подрядчика BAE Systems, который намерен завершить работы в течение 15–20 лет.

После завершения строительства лодок класса «Дредноут» планируется начать создание до 12 ударных подлодок класса AUKUS, предназначенных для патрулирования морских путей Северной Атлантики с конца 2030-х годов, отмечает издание. Верфи в Барроу уже начали подготовительные работы.

Известно, что в ноябре 2023 года корпорация Babcock заключила два контракта на общую сумму 121 млн фунтов стерлингов с правительством Британии и компанией BAE Systems на разработку атомных подлодок типа Dreadnought. Новые субмарины в начале следующего десятилетия заменят действующие лодки типа Vanguard.

Как писали СМИ, еще в 2018 году премьер Тереза Мэй выделила 850 000 000 долларов на создание нового поколения ядерных подлодок «Дредноут».

Британские инженеры ранее представили концепцию высокотехнологичного военного корабля под названием «Дредноут 2050».

Согласно задумке, корабли будут построены из ультра-жестких акриловых композитов. Благодаря ультрасовременным материалам борта корабля при желании смогут становиться прозрачными, так что экипаж сможет смотреть сквозь корпус, что пригодится в ближнем бою и при маневрировании, пишет The Telegraph, опубликовавшая эскизы «дредноутов».

Снаружи корпус может быть покрыт графеном, что позволит снизить лобовое сопротивление и тем самым увеличить скорость и уменьшить расход топлива.

Инженеры предлагают оснастить корабли балластными цистернами, которые, наполняясь, будут опускать корабль в воду, что позволит сделать их менее заметными и затруднить поражение вражеским оружием.

