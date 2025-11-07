Встреча в Белом доме состоялась после того, как Трампу удалось хотя бы на время ослабить напряженность в отношениях между США и Китаем по поводу экспорта редкоземельных металлов - основного предмета разногласий в торговых переговорах.

Трамп и официальные лица из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана провели двусторонние встречи в Овальном кабинете перед рабочим ужином.

Перед ужином с лидерами Трамп заявил: "Мы укрепляем наши экономические партнерства, улучшаем сотрудничество в сфере безопасности и расширяем наши общие связи".

"Через эти страны когда-то проходил древний Шелковый путь, соединявший Восток и Запад", - сказал Трамп, отметив при этом, что "к сожалению, предыдущие американские президенты полностью игнорировали этот регион".

В прошлом месяце Пекин расширил ограничения на экспорт жизненно важных редкоземельных элементов и магнитов, а после переговоров Трампа и Си в Южной Корее на прошлой неделе объявил, что Китай отложит введение новых ограничений на один год.

Теперь Вашингтон ищет новые способы обойти Китай на важнейшем рынке минералов. На Китай приходится почти 70 % мировой добычи редкоземельных металлов и он контролирует около 90 % мировой переработки.

Укрепление экономических связей

Госсекретарь Марко Рубио приветствовал лидеров стран Центральной Азии в Госдепартаменте в среду, чтобы отметить 10-ю годовщину создания C5+1 и обсудить потенциал расширения экономических связей этих стран с США.

"Мы часто уделяем так много времени кризисам и проблемам - а они заслуживают внимания, - что иногда не уделяем достаточно времени новым захватывающим возможностям", - сказал Рубио.

Встречи в Белом доме состоялись после того, как в среду двухпартийная группа сенаторов представила законопроект об отмене торговых ограничений советской эпохи, которые, по мнению некоторых законодателей, сдерживают американские инвестиции в страны Центральной Азии, ставшие независимыми после распада Советского Союза в 1991 году.