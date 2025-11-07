Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп провел переговоры с Белом доме с лидерами стран Центральной Азии 1 222

В мире
Дата публикации: 07.11.2025
Euronews
Изображение к статье: Трамп провел переговоры с Белом доме с лидерами стран Центральной Азии

Встреча в Белом доме состоялась после того, как Трампу удалось хотя бы на время ослабить напряженность в отношениях между США и Китаем по поводу экспорта редкоземельных металлов - основного предмета разногласий в торговых переговорах.

Трамп и официальные лица из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана провели двусторонние встречи в Овальном кабинете перед рабочим ужином.

Перед ужином с лидерами Трамп заявил: "Мы укрепляем наши экономические партнерства, улучшаем сотрудничество в сфере безопасности и расширяем наши общие связи".

"Через эти страны когда-то проходил древний Шелковый путь, соединявший Восток и Запад", - сказал Трамп, отметив при этом, что "к сожалению, предыдущие американские президенты полностью игнорировали этот регион".

Визиты в Белый дом состоялись после того, как Трампу удалось хотя бы на время ослабить напряженность в отношениях между США и Китаем по поводу экспорта редкоземельных металлов - основного предмета

В прошлом месяце Пекин расширил ограничения на экспорт жизненно важных редкоземельных элементов и магнитов, а после переговоров Трампа и Си в Южной Корее на прошлой неделе объявил, что Китай отложит введение новых ограничений на один год.

Теперь Вашингтон ищет новые способы обойти Китай на важнейшем рынке минералов. На Китай приходится почти 70 % мировой добычи редкоземельных металлов и он контролирует около 90 % мировой переработки.

Укрепление экономических связей

Госсекретарь Марко Рубио приветствовал лидеров стран Центральной Азии в Госдепартаменте в среду, чтобы отметить 10-ю годовщину создания C5+1 и обсудить потенциал расширения экономических связей этих стран с США.

"Мы часто уделяем так много времени кризисам и проблемам - а они заслуживают внимания, - что иногда не уделяем достаточно времени новым захватывающим возможностям", - сказал Рубио.

Встречи в Белом доме состоялись после того, как в среду двухпартийная группа сенаторов представила законопроект об отмене торговых ограничений советской эпохи, которые, по мнению некоторых законодателей, сдерживают американские инвестиции в страны Центральной Азии, ставшие независимыми после распада Советского Союза в 1991 году.

×
Читайте нас также:
#США
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео