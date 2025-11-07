Экс-президент Зурабишвили тоже попадет под санкции.

Возможный запрет Конституционным судом Грузии радикальных оппозиционных партий оздоровит внутриполитическую ситуацию, заявил депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кадагашвили.

«Надо закончить в Грузии эпоху тотального противостояния (радикалов) с конституцией, демократией и государством», – сказал он в интервью телекомпании «Рустави 2».

По его словам, «противостояние с выборами, волей народа, демократическими институтами не может и не должно быть нормой».

«Эту цель и преследует наш иск в КС против партий, которые проводят политику тотального противостояния», – сказал Ираклий Кадагишвили.

Накануне КС зарегистрировал иск «Грузинской мечты» против трех радикальных партий: «Единое национальное движение», «Коалиция перемен» и «Лело – Сильная Грузия». В течение девяти месяцев должен быть вынесен вердикт. Конституция Грузии запрещает функционирование таких партий, которые выступают за свержение власти и нарушают территориальную целостность страны, пропагандируют войну и насилие.

В свою очередь зампред парламентской фракции правящей партии Римма Берадзе отметила негативную роль в политических процессах в Грузии экс-президента Саломе Зурабишвили, назвав ее «внедренным человеком».

«Зурабишвили – это пример, от которого нам стыдно. Сегодня она делает все во вред национальным интересам Грузии», – заявила Римма Берадзе.

Экс-президент призывает граждан к активным уличным протестам против политики «Грузинской мечты».

Ранее грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил, что "возможный запрет антинациональной грузинской оппозиции через Конституционный суд будет благом для государства".