Время пришло! Алиев объявил о переводе армии на стандарты НАТО 5 1163

В мире
Дата публикации: 07.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Время пришло! Алиев объявил о переводе армии на стандарты НАТО
ФОТО: Global Look Press

Алиев: армия Азербайджана приводится под стандарты военного блока НАТО.

Армия Азербайджана приводится под стандарты Североатлантического альянса (НАТО). Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев, передает агентство APA в своем Telegram-канале слова главы республики во время приема представителей организации в Баку.

Сообщается, что Азербайджан сотрудничает с Турцией в контексте перевода вооруженных сил на стандарты НАТО. Кроме того, Алиев коснулся вопроса расширения отношений между Баку и альянсом.

Президент Азербайджана также объявил о продолжении модернизации азербайджанской армии. На встрече с Алиевым присутствовали представители НАТО из Турции, Нидерландов, Северной Македонии, Греции, Венгрии, Черногории, Норвегии, Словакии, Словении, Швеции, Чехии, Португалии, Испании, США и Франции.

Накануне Алиев предложил странам — участницам Организации тюркских государств провести совместные военные учения в 2026 году. В объединение входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан.

