Российский марионеточный режим в Грузии начал последнюю фазу авторитарной консолидации по образцу России, причём у грузинского народа нет никакой возможности бороться с этим ни политическим, ни революционным путём, заявила в интервью агентству LETA исполнительный директор Центра европейских исследований и гражданского образования им. Чавчавадзе, бывшая заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе в рамках форума по безопасности и внешней политике «Рижская конференция 2025».

По её словам, несмотря на то, что ситуация в Грузии остаётся крайне напряжённой с момента принятия закона об иноагентах, вызвавшего массовые протесты, длящиеся уже около года, никаких улучшений не произошло — напротив, в стране началась последняя стадия авторитарной консолидации по российскому образцу.

Каландадзе указала, что за 13 лет правления режима во главе с российским олигархом Бидзиной Иванишвили были захвачены все государственные институты, способные способствовать демократическим переменам: режим контролирует парламент, правительство, суды, правоохранительные органы, органы местного самоуправления, Центральную избирательную комиссию, а также, неофициально, Национальный банк и финансовые учреждения.

По её словам, после того как режим обеспечил себе победу на парламентских выборах 2024 года незаконными методами и фальсификациями, он начал наступление на оставшиеся в Грузии демократические институты — гражданское общество, независимые СМИ, оппозиционные политические партии, особенно прозападные, и независимые университеты, которые теперь называют организаторами «студенческого демократического переворота».

«Сейчас, когда режим пытается заставить замолчать последние критические голоса в Грузии, началась финальная стадия укрепления власти, — заявила она. - Разрабатываются и уже принимаются специальные законы, цель которых — запрет оппозиционных партий и объявление их вне закона. По крайней мере тех, кто отказывается сотрудничать с властью. Тогда мы станем ещё одной Беларусью — это та же игра, тот же сценарий, написанный в Москве и реализуемый повсюду одинаково. Единственное отличие от Беларуси в том, что Грузия намного меньше и с иным экономическим фоном, а значит, в конечном итоге ситуация может быть даже хуже».

Каландадзе убеждена, что народное восстание в Грузии невозможно, прежде всего потому, что насилие морально неоправданно, а во-вторых — у людей нет ресурсов. По её словам, режим не только получает финансовую и иную поддержку из Москвы, но и контролирует все финансовые потоки внутри страны, поэтому нет никаких шансов, что какая-либо внутренняя политическая или общественная группа получит поддержку для перемен. У режима есть в распоряжении все институциональные инструменты, административные и финансовые ресурсы, пропагандистская машина, разведданные от России и все возможные средства принуждения.

«С одной стороны — власть, контролирующая всё и имеющая все ресурсы, чтобы бороться против вас. С другой — люди с голыми руками. Они буквально сражаются с голыми руками. Например, власти ввели запреты на покупку и ввоз масок, которые могли бы хоть немного защитить протестующих. Вы не можете купить ни каски, ни вообще ничего, чтобы защититься. Какая может быть революция в таких условиях?» — спрашивает Каландадзе.

Сложившаяся ситуация, по её словам, ставит перед грузинским обществом серьёзную дилемму — что вообще может сделать народ, если не способен изменить «статус-кво» демократическим путём и у него нет других доступных инструментов для перемен.

«Люди уже целый год протестуют против режима. Примерно 90 политзаключённых уже находятся в тюрьме, и ожидается, что за решётку попадут ещё многие. Но ничего не меняется. Потому что для демократии люди на улицах — это значимо, а для диктатуры совершенно не важно, сколько людей выходит на улицу или насколько мало приходит голосовать. Им абсолютно всё равно», — сказала бывший заместитель министра иностранных дел Грузии.

Каландадзе считает, что грузины должны сохранять надежду и выдержку, но самое главное — быть готовыми к переменам, когда это станет возможным благодаря геополитическим обстоятельствам.

«Многое зависит от геополитики, от того, как будет развиваться ситуация в Украине, насколько скоро и с каким успехом Украина и Запад смогут одержать верх над Россией. Успехи Грузии в значительной степени зависят от того, насколько ослабленной после этого окажется Россия», — подчеркнула она.

Также, по её мнению, крайне важно продолжать внешнее давление на режим, поскольку в Грузии наблюдается огромный дисбаланс власти.