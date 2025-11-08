Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Перевооружение Британии: выпустили 50 бронемашин по 12 миллионов USD с опозданием на 8 лет 2 346

В мире
Дата публикации: 08.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Всесильный "Аякс".

Всесильный "Аякс".

Экипаж может прожить в ее корпусе неделю, не выходя наружу.

Британские военные объявили о первой поставке бронированных разведывательных машин Ajax, созданных в рамках программы, отставшей от графика на восемь лет.

Как сообщает The Guardian, первые 50 единиц техники, каждая из которых стоит почти 10 миллионов фунтов стерлингов (более 12 миллионов долларов США), готовы к использованию на восточном фланге НАТО.

Заместитель министра обороны Люк Поллард признал, что история проекта была "болезненной", но подчеркнул:

"Мы усвоили много уроков. Если бы это было опасно - мы не доверили бы его нашим военным".

Программа Ajax стартовала еще в 2010 году, а поставки планировались на 2017-й. Однако из-за чрезмерной вибрации и шума, которые приводили даже к проблемам со слухом у солдат, испытания несколько раз останавливали.

Несмотря на улучшения, Ajax остается шумным, признают в британской армии. Сейчас экипажи пользуются двойным слоем защиты, берушами и специальными накладками.

Основное назначение бронемашины - разведка в "серой зоне" или за линией фронта, с возможностью наблюдения на расстоянии до 8 км. Благодаря системе камер и сенсоров, экипаж из трех человек может работать внутри неделю без выхода наружу.

Критики указывают, что Ajax появился слишком поздно, ведь современные войны, в частности в Украине, демонстрируют доминирование дешевых FPV-дронов над бронетехникой. Впрочем, британские военные убеждают, что критика излишня.

"Мы не будем воевать, как украинцы", - заявил командир Ajax лейтенант-командир Эндрю Роулинсон, добавив, что машина нужна для комплексных операций НАТО.

Хотя некоторые признавали, что разведывательные функции Ajax можно заменить дронами, Роулинсон также отметил, что более дешевая технология имеет свои ограничения. "Нам не нужно думать, как только ветрено, мы не можем поднять наши дроны", - сказал он и подчеркнул, что время работы многих дешевых дронов "составляет примерно от 30 минут до часа".

Британская армия планирует получить 589 машин Ajax различных модификаций до конца десятилетия. Программа, кроме стратегического значения, обеспечивает более 4000 рабочих мест в Великобритании.

×
Читайте нас также:
#Великобритания
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
1
1
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео