Россия этой ночью запустила по Украине более 450 беспилотников и 45 ракет различного типа, заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет LETA со ссылкой на AFP и Интерфакс-Украина.

"Россия выпустила по Украине более 450 беспилотников и 45 различных ракет. Цели террористов остаются прежними: повседневная жизнь, жилые дома, наша энергетика, инфраструктура", — написал он в субботу в Telegram.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате удара российского беспилотника по многоквартирному дому погибли три человека, один пока числится пропавшим. Пострадали более десяти человек.

В Харькове в результате удара дрона погиб сотрудник энергокомпании.

Зеленский подчеркнул, что против России необходимо ввести ещё более жёсткие санкции, чтобы лишить её возможности продолжать начатую войну.

"Мы ценим все меры, которые уже предприняли партнёры, но российские удары свидетельствуют о том, что давление должно быть сильнее. Необходимо европейское решение по замороженным активам России, дополнительные санкции, поддержка и более мощная защита Украины", — отметил он.

"И за каждый удар Москвы по энергетике, которым они хотят навредить простым людям перед зимой, должна быть санкционная реакция против всего энергетического сектора России без исключений. Пока что российская ядерная энергетика не подпала под санкции, пока что российский военно-промышленный комплекс получает западную микроэлектронику — следует усилить давление и на торговлю нефтью и газом. Мы надеемся, что США, Европа и страны G7 примут соответствующие решения. Спасибо всем, кто готов помочь и действовать, чтобы защитить жизнь", — подчеркнул Зеленский.

Воздушные силы Украины сообщили, что минувшей ночью Россия запустила по Украине 458 беспилотников и 45 ракет, из которых 32 были баллистическими. Украинская система ПВО сбила или нейтрализовала 406 дронов и девять ракет. Удары пришлись по 25 объектам.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в результате атак повреждены "несколько важных энергетических объектов".